“En Neuquén defendemos un modelo de vida”: el fuerte mensaje de Ousset

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, y el intendente Javier Murer presidieron el acto por el 93 aniversario de Villa La Angostura, y en la oportunidad, reafirmaron la iniciativa del gobierno provincial de concretar las inversiones en infraestructura urbana y de servicios para la localidad.

“Los aniversarios son para nosotros un día en el cual valoramos la identidad. Para nosotros, la identidad está relacionada directamente con la neuquinidad y la neuquinidad es defender los derechos de los vecinos de nuestro pueblo”, sostuvo Ousset.

Recordó que Neuquén tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo y expresó que en la actividad hidrocarburífera como en el turismo “hay que desarrollar la infraestructura básica”, y agregó que “en esta localidad nos falta infraestructura elemental. Hay un retraso de muchísimos años y ¿cómo podemos potenciar el turismo si no tenemos infraestructura, si no tenemos rutas, si no tenemos hospitales, si no tenemos escuelas?”.

Se refirió a la diversificación económica de la provincia y expresó que “estamos trabajando en el desarrollo de la producción en Vaca Muerta para lograr después generar otras actividades, que son las que nos van a permitir un auge diferente y sustancialmente va a ser el turismo” y añadió: “Villa La Angostura va a ser una de las principales banderas en materia de turismo y en materia del desarrollo para nuestra provincia cuando ya no tengamos hidrocarburos”.

Reiteró que el gobierno provincial que conduce el gobernador Rolando Figueroa tiene entre sus ejes de gestión “atacar las injusticias que tenía esta provincia” y citó las inversiones para, por caso, proveer de gas a localidades como Añelo o Rincón de los Sauces, y obras esenciales en el norte de la provincia y en cada uno de los puntos de la provincia en los que faltan cuestiones básicas para las comunidades.

“Lo que estamos haciendo desde el gobierno es defender la neuquinidad; defender un modelo neuquino; defender un modelo de vida. Es ordenar para redistribuir, eliminar injusticias, eliminar planes sociales que le pagábamos a gente que vivía en otros países y despedir ñoquis”, afirmó.

Resaltó además, la labor del intendente Javier Murer e indicó: “Vamos a hacer todas las obras que anunció el intendente; en eso nos comprometimos y vamos a hacer la EPET 28, la Escuela 361 y vamos a trabajar en la seguridad con las cámaras y en muchas obras para la localidad”.

“En este año estamos haciendo 45.000 metros cuadrados de escuelas técnicas; estamos haciendo 85.000 metros cuadrados de infraestructura educativa y más de 25.000 metros cuadrados de infraestructura sanitaria. Entonces cuando nosotros asumimos un gobierno con un déficit social y financiero de más de 4.000 millones de dólares, la ciudadanía tiene que saber desde dónde partimos y qué es lo que estamos haciendo con la responsabilidad que nos otorga la gente”. sostuvo.

Reiteró que en un país donde no hay obra pública, el gobierno provincial está destinando a la inversión en infraestructura el ahorro -del orden de los 1000 millones de dólares- que se logró a eliminar los gastos innecesarios que tenía la provincia.

“Nosotros les tenemos que decir que la expectativa que existe sobre Neuquén se va a hacer realidad si somos capaces de construir en equipo y trabajando juntos para el Neuquén del futuro, el Neuquén del progreso, el Neuquén del empleo genuino, no del empleo en el Estado, del turismo, de la producción, de los créditos, de la salud, de la infraestructura educativa, de las escuelas. Me parece que estamos en la antesala de un cambio de escala”, finalizó.