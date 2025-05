Neuquén, representada en una gira con foco en la cooperación internacional

El jefe de Gabinete Juan Luis “Pepé” Ousset mantuvo reuniones con autoridades del gobierno estadounidense, organismos multilaterales, referentes académicos y de la Embajada Argentina. Lo hizo junto a empresarios, funcionarios públicos y representantes de AmCham Argentina y el Centro de Estudios Americanos (CEA).

Bajo el programa “Promoting private-public dialogue”, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, organizó esta semana el primer viaje del año a la ciudad de Washington DC. La iniciativa buscó afianzar el diálogo público-privado entre Argentina y Estados Unidos.

La visita buscó fortalecer las relaciones bilaterales, impulsando el diálogo y la construcción de consensos entre ambas naciones.

La delegación estuvo conformada por: Bartolomé Abdala, senador nacional por la provincia de San Luis y presidente provisional del Senado; Pablo Ansaloni, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires; Beatriz Ávila, senadora nacional por Tucumán; Alejandro Cacace, subsecretario de Reformas Estructurales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación; Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior; Martín Fernández, coordinador de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Natalia Gadano, senadora nacional de Santa Cruz; Pedro Pesatti, vicegobernador de Río Negro y Sergio Uñac, senador nacional de San Juan.

Las actividades

El cronograma de actividades inició el lunes 28 con la presentación institucional de la Cámara, a cargo de su CEO, Alejandro Díaz, seguida por la introducción formal de los integrantes de la delegación. Luego, el grupo de representantes argentinos se dirigió al Center for American Progress, para reunirse con Dan Restrepo, senior fellow del Centro de Pensamiento.

Por la mañana del martes, la comitiva visitó el Georgetown Americas Institute. Además, realizaron una presentación institucional ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Por la tarde, la agenda continuó en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fueron recibidos por sus directivos Miguel Braun y Nicolás Camauer, para conversar acerca del sistema financiero en el actual contexto global. Finalmente, la jornada concluyó en la Embajada Argentina con un encuentro con el Embajador Alejandro Oxenford, y su equipo.

Las actividades del miércoles comenzaron en el Departamento de Estado, junto a Bruce Friedman, subdirector de la Oficina de Brasil y Asuntos del Cono Sur del hemisferio occidental. Luego visitaron el think tank CSIS, donde fueron recibidos por Christopher Hernandez Roy, director para las Américas. Por último, cerraron la agenda del día junto a Daniel Pierini, director ejecutivo alterno del Banco Mundial, con quien exploraron sobre nuevos modelos de financiamiento y el contexto financiero internacional.

El itinerario finalizó este jueves en el Center for Strategic & International Studies para conversar con Bridgett Wagner, director y senior fellow del American Program. A continuación, se reunirán con Alejandro Mares, subsecretario interino para el hemisferio occidental del Departamento del Tesoro, en la sede de la oficina gubernamental. Durante la tarde, esperan visitar la Georgetown University, donde serán recibidos por Héctor Schamis, profesor del Centro de Estudios Americanos de la Escuela de Servicio Exterior. Finalmente, el cronograma de actividades cerrará en el Congreso de los Estados Unidos, en un encuentro junto a Austin Johnson, asesor de Política Exterior de María Elvira Salazar, diputada por el estado de Florida.

Acerca de AmCham

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina es una organización no gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja promocionando el comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.

Nuclea más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas y representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 24% del PBI, el 39% de la recaudación fiscal, el 35% de las importaciones y el 45% de las exportaciones de nuestro país. AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente de negocios en Argentina.