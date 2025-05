Sin colectivos: cómo se cumple el paro de UTA en Río Negro

No hubo acuerdo en las negociaciones salariales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios. El encuentro se realizó este lunes de manera virtual y fue convocado por la Secretaría de Trabajo. Tras fracasar el acuerdo, se ratificó el paro de 24 horas que se inició en el primer minuto de este martes.

“Está confirmada la medida de fuerza, no hay ninguna base en la negociación y la misma medida se cumple en todo el país”, señalaron dirigentes de UTA. En el encuentro, la organización gremial ratificó su reclamo salarial mientras que las cámaras insistieron en un incremento del 6% para febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y a partir de junio, propusieron un salario básico de 1.270.000 pesos, lo que fue rechazado por el gremio. A este incremento se sumaron sumas no remunerativas: 40.000 pesos para el 26 de mayo, 50.000 pesos el 16 de junio y 70.000 pesos el 15 de julio.

Qué pasa en Río Negro

En Viedma no hay servicio. La empresa Ceferino que une los barrios de la capital provincial y la ciudad de Carmen de Patagones confirmó la adhesión al paro nacional. Además, los choferes de La Comarca, también adhirieron a la medida.

En Bariloche la empresa Mi Bus no está funcionando. En Roca, la Cooperativa 1 de Septiembre no está trabajando. En Cipolletti, la empresa Pehuenche no está prestando servicios. En la zona del Alto Valle, Ko ko, la única empresa que realiza el servicio interurbano, también adhirió al paro.