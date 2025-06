Liam pelea por su vida y su familia advierte: “No están pidiendo plata, solo oraciones”

La historia de Liam conmueve y duele. Con apenas un año y dos meses, este pequeño de Cipolletti lucha por su vida en la terapia intensiva pediátrica del hospital Francisco López Lima, en General Roca, después de haber sido brutalmente atacado por el pitbull de su familia. Mientras médicos y enfermeros lo asisten día y noche, su entorno más cercano vive horas de angustia y pidió frenar una falsa campaña solidaria que comenzó a circular por redes y mensajes de WhatsApp.

“No están pidiendo plata, si ven que piden dinero a nombre del nene no donen nada”, fue el firme pedido de amigos y allegados a la mamá de Liam.

Flor, amiga de la familia, fue quien dio la voz de alarma. Se comunicó con el periodista y locutor Miguel Parra para desmentir cualquier tipo de colecta económica. “Es mentira, ella no está pidiendo plata. Solo sigue pidiendo oración por el bebé, porque le llegó el rumor de que iban a hacer una campaña a nombre de su hijo. No donen”, insistió.

Un ataque que cambió todo

El hecho ocurrió el viernes pasado en el barrio Villarino de Cipolletti. El perro de la familia, un pitbull, atacó a Liam provocándole graves heridas en la cabeza: doble fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Por la gravedad del caso, fue derivado con un “cordón sanitario” al hospital López Lima de Roca, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ese mismo día fue intervenido quirúrgicamente para frenar el sangrado y estabilizar su estado.

Liam permanece en terapia intensiva en el hospital de General Roca, donde médicos y enfermeros siguen minuto a minuto su evolución.

¿Cómo sigue su estado de salud?

Ayer martes, los médicos comenzaron a realizar los primeros pasos para evaluar la evolución neurológica de Liam. Le retiraron el monitor de presión intracraneana y redujeron lentamente la sedación.

“Si todo evoluciona bien, hoy se podría avanzar con la extubación, paso clave para evaluar con mayor precisión el estado neurológico del niño”, explicaron desde el hospital. La familia pide respeto, tiempo y oraciones. Y sobre todo, que no se viralicen campañas que no salieron de ellos. Liam necesita energía, no engaños.