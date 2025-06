Denunciaron penalmente al hijo de un exgobernador por cobrar sin trabajar durante 4 años

Lo acusan de ñoqui y ahora lo investigan por fraude

Estalló un nuevo escándalo en la administración pública neuquina. El hijo de un exgobernador fue denunciado penalmente por el Fiscal de Estado, acusado de cobrar un sueldo estatal durante más de cuatro años sin trabajar ni cumplir funciones. La causa ya está en manos del Ministerio Público Fiscal y apunta directamente a Nicolás Salvatori, quien revistaba en el Ministerio de Energía.

Según la denuncia presentada por Raúl Gaitán, Salvatori integraba la planta permanente desde 2020, pero durante todo ese tiempo no realizó tareas, no asistió regularmente, no presentó certificados médicos ni declaraciones juradas patrimoniales. Lo acusan de fraude contra la administración pública, una figura penal contemplada en el artículo 174 inciso 5 del Código Penal.

La situación se agravó con la aparición de un video que lo mostraría fichando su huella digital para registrar asistencia, y retirándose del edificio sin quedarse a trabajar. Esa maniobra fue clave para avanzar con la denuncia penal y justificar la suspensión sin goce de sueldo dictada por el área de Recursos Humanos del ministerio, como parte de un sumario administrativo.

Nunca presentó una declaración jurada y quería jubilarse

Uno de los puntos más llamativos del caso es que, pese a las irregularidades, Salvatori habría comenzado los trámites para acceder a la jubilación, lo que generó un fuerte malestar dentro del Ejecutivo. La última declaración jurada patrimonial que consta en los registros data de 1991, según confirmó la Escribanía General de Gobierno.

Desde el gobierno provincial informaron que el caso será tomado como emblema de la política de “tolerancia cero” contra los ñoquis, impulsada por Rolando Figueroa, quien viene exigiendo mayor transparencia y control sobre los cargos estatales.

La Fiscalía de Estado trabaja ahora en el cálculo del perjuicio económico generado por el cobro de haberes sin contraprestación, que podría alcanzar cifras millonarias. Además, se anticipó que se ampliará la denuncia una vez que esté documentado el monto total percibido.

Mientras tanto, el expediente sigue avanzando y el apellido del denunciado reaviva una vieja discusión: ¿cuántos más están cobrando sin trabajar solo por tener un padrino político? Ahora, el caso ya está en manos de la Justicia. Y no hay vuelta atrás.