El corazón de una bombera salvó a cuatro cachorros atrapados en una alcantarilla

Durante la mañana del domingo 20 de julio, una historia con final feliz tuvo lugar en Centenario gracias al compromiso y la sensibilidad de una bombera voluntaria que no miró para otro lado ante una situación desesperante.

Todo comenzó cuando Melina, una integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad, pasaba por la zona de Avenida Traful y Santa Fe y escuchó los llantos persistentes que venían desde una alcantarilla. Al acercarse, descubrió que cuatro cachorritos estaban atrapados debajo de una pesada rejilla de hierro, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Sin perder tiempo, la bombera dio aviso a sus compañeros de guardia, que llegaron rápidamente con el Móvil 10. El operativo fue breve pero efectivo: lograron liberar a los perritos y ponerlos a salvo, sanos y salvos.

Ahora, los cachorros están bajo cuidado y en buen estado de salud, pero necesitan un hogar definitivo. La propia rescatista, Melina, se encargó de difundir el caso y está ofreciendo a los perritos en adopción para que tengan una nueva oportunidad rodeados de cariño.

"Son cuatro perritos, tres hembras y un macho. A simple vista los perritos no tienen problemas de desnutrición ni tampoco heridas visibles, vamos a estar más seguros cuando está semana los llevemos al veterinario pero a simple vista los perritos están sanos", explicó Melina en diálogo con Mejor Informado. Agregó que "estaban sucios y parecían haber pasado frío".

Comentó que el domingo se comunicó un hombre "diciendo que el día anterior del suceso, le pareció haber visto a la perra, que sería la madre de los cachorros, buscándolos por la zona. Esto no sabría decirlo porque al momento de haberlos encontrados estaban solos, también es probable que los perros tengan dueños pero en el momento no se encontró ni se vio que pertenecieran a alguien, obviamente no me pareció dejarlos así que me los traje y acá se encuentran los cuatro".

Una vez más, la vocación de servicio y la empatía de quienes forman parte de los cuerpos de bomberos voluntarios marcan la diferencia, no solo en emergencias humanas, sino también en actos de amor como este.

Quienes estén interesados en adoptar pueden comunicarse al 2994548063.