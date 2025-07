Cuenta regresiva en Juntos: Alberto Weretilneck afina la lapicera: ¿se inclina por su alfil para el Senado?

La definición está al caer. A menos de una semana del cierre interno, en Juntos Somos Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck, este fin de semana se quedó en Viedma para terminar de pulir los nombres con los que buscará disputar en octubre las bancas nacionales. El objetivo es claro: colarse como “la tercera opción” en un escenario nacional dominado por Javier Milei y el peronismo, y romper la lógica de la polarización que marca el termómetro electoral.

El lugar más codiciado es el primer puesto en la lista para el Senado. Hasta hace seis meses el número puesto era el vicegobernador Pedro Pesatti. Experiencia, buena imagen y primera minoría en las encuestas. Pero en política, la foto que importa es la de hoy. Y en todas las últimas actividades oficiales, el que aparece pegado a Weretilneck no es Pesatti sino Facundo López, el armador y alfil del cipoleño en Viedma que responde directamente al gobernador.

No hay confirmaciones oficiales, pero hay señales que valen más que mil palabras. Este fin de semana, Weretilneck publicó en sus redes una foto en un asado íntimo por el Día del Amigo. ¿Quién estaba a su lado? López. ¿Y Pesatti? Brilló por su ausencia. Un detalle que en la política provincial no pasa desapercibido. La relación entre el gobernador y el vice no pasa por el mejor momento.

Las encuestas muestran a Pesatti por encima de sus potenciales rivales, el peronista Martín Soria y la libertaria Lorena Villaverde, cuya imagen personal no alcanza ni de cerca los números de su espacio.

Aun así, el vice no sería el elegido. López, aunque mide poco, es casi un desconocido a nivel provincial, y eso —en este juego— se traduce en margen de crecimiento.

Para apuntalar la fórmula, el segundo nombre también saldría del círculo íntimo de Weretilneck. Se barajó a Andrea Confini, secretaria de Energía y pareja del gobernador, pero en las últimas horas tomó fuerza otro apellido con peso propio: Luciana Weretilneck, hija del mandatario y actual directora del Mercado Artesanal de Río Negro.

Luciana Weretilneck es una de las opciones para integrar la lista de octubre con el propio apellido del gobernador

En el tramo de Diputados, la cosa parece más resuelta. Por una cuestión de equilibrio territorial, el primer lugar sería para un nombre de Bariloche. Hay dos cartas fuertes: Agustín Domingo, que podría ir por la renovación de su banca, o Juan Pablo Muena, actual ministro de Desarrollo Humano, quien acompaña al gobernador en cada actividad en la zona andina.

Aunque menos probable, también se menciona a Silvina García Larraburu. La senadora sigue orbitando en el peronismo, aunque ahora alineada con el Frente Renovador de Sergio Massa. Ese espacio, vale aclarar, no forma parte de la lista de unidad que cerraron Martín Soria y Martín Doñate en la vereda peronista.

Silvina García Larraburu integra el sector de Sergio Massa que no fue incluido en la lista de unidad del peronismo rionegrino

La fecha límite para oficializar la lista es el 26 de julio, pero en JSRN apuran los tiempos. “Va a estar antes”, confiaron desde adentro del partido. Río Negro elegirá tres senadores y dos diputados, y la apuesta es clara: Juntos quiere retener una banca en cada cámara, las de Mónica Silva y Agustín Domingo.