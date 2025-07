La clase media rionegrina le baja el pulgar a Milei y Lorena Villaverde le resta a LLA

La mística libertaria empieza a mostrar desgaste en Río Negro. Lo marcan las encuestas de distintas consultoras que sondean en la provincia, la imagen de Javier Milei cayó más de 10 puntos en los últimos meses, un dato que enciende alarmas, especialmente porque el mayor desencanto proviene de un sector clave: la clase media. Un panorama complejo para Lorena Villaverde que ya confirmó que ocupará el primer lugar de LLA en la lista de senadores, quien también pierde votos en relación a su partido.

No se trata de un colapso, ni mucho menos del final del fenómeno. Pero sí de un síntoma claro: el electorado que lo catapultó con entusiasmo, ahora empieza a marcarle el ritmo. El apoyo ciego se transformó en una mirada crítica, y las promesas de motosierra y libertad ya no seducen como antes.

En las ciudades más grandes de la provincia, como Roca, Cipolletti y Bariloche, el humor social viró del entusiasmo inicial a la incertidumbre. Comerciantes, profesionales y trabajadores independientes empiezan a sentir que el discurso anticasta no alcanza para tapar la falta de respuestas concretas. Y eso se traduce en números. Aunque la baja de la inflación y un dólar estable se mantienen como puntos fuertes en la gestión.

El humor social está cargado. Según Par Consultores, "el 55% cree que la economía nacional va a empeorar, y un 56% directamente se declara con ánimo negativo". Eso impacta de lleno en la imagen de Milei: "60% de imagen negativa, con altísimo rechazo duro". Apenas un 39% todavía lo valora.

La encuesta de Par Consultores indica que el 55% de los rionegrinos cree que la economía nacional va a empeorar

Ese descontento impacta electoralmente. Y más cuando le ponen nombre propio a la representante de las fuerzas del cielo en la provincia. La encuesta de Ricardo Vignoni muestra que al aparecer la figura de Villaverde como candidata, "la intención de voto libertaria cae entre 8 y 9 puntos" respecto a la opción genérica de La Libertad Avanza. No tracciona. Su figura, además, está desgastada por las distintas demandas judiciales por estafa y políticas internas de LLA.

En este contexto turbulento, los libertarios viven en guerra civil. Ariel Rivero, ex intendente de Campo Grande y actual líder de Primero Río Negro, no se guardó nada: disparó con munición gruesa contra Villaverde, cuestionando su falta de idoneidad y las causas que arrastra. La respuesta no tardó en llegar, pero no en redes, sino en Tribunales: el sector de Villaverde le ganó una demanda judicial a Primero Río Negro, y la Justicia Federal prohibió que usen símbolos como la peluca o el león. Sí, Milei es ahora una marca registrada, y sus adláteres rionegrinos se tironean hasta los íconos.

Como si faltaran actores, Aníbal Tortoriello reaparece con fuerza en las encuestas. Vignoni lo mide en torno al 8% y Par Consultores como el segundo candidato en intención de voto, por detrás de Pedro Pesatti (Juntos) y delante de Martín Soria (Fuerza Patria). Pero su llegada a LLA no está cerrada, puso como condición que no este en la alianza Juan Martín, su ex socio del Pro.

También hay fracturas en el interior de los libertarios puros, es que la presencia del oscuro Julián Goinhex y el poder extremo que le dieron en el partido para cerrar alianzas y las fórmulas genera conflicto. Es el presidente de la Convención de LLA en Río Negro y su prontuario político es un poema al oportunismo: fue alfil de Carlos Soria cuando no se rendía ni un sólo peso del gasto de las fastuosas fiestas de la Manzana; luego lo heredó como funcionario de Alberto Weretilneck, fue también asesor de la senadora peronista Silvina García Larraburu, y ahora alfil de Villaverde. Si Milei buscaba castigar a “la casta”, acá tiene a uno de sus mejores ejemplares, con múltiples sellos estampados en su pasaporte político, casi tantos como casos de corrupción en los que estuvo señalado.

Con un alto porcentaje de indecisos que supera el 30%, el escenario no está resuelto. Pero hay algo que ya está claro: el mileísmo en Río Negro entró en su primera gran crisis interna, y lo que era un voto monolítico de protesta ahora es un archipiélago de egos, denuncias y peleas, de las que LLA deberá salir. El león no ruge tan fuerte y la motosierra también perdió filo.