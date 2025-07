Lorena Villaverde presionó y la Justicia le prohibió a Ariel Rivero usar símbología de Javier Milei

La interna libertaria en Río Negro sumó un nuevo capítulo. Esta vez tiene la firma y el sello de un juez Federal que resolvió que el partido Primero Río Negro, liderado por el ex intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, no podrá seguir utilizando simbología vinculada a La Libertad Avanza ni hacer campaña electoral antes del 27 de agosto, fecha en la que oficialmente arranca el período proselitista. El magistrado con competencia electoral, el mismo que entendió que el usar firmas truchas en los avales de reconocimiento de partido de distrito no es delito, le dio la razón al planteo realizado por Lorena Villaverde, la presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro.

La medida llega luego de una denuncia presentada por el apoderado Damián Torres, en representación del espacio que encabeza la diputada nacional y su oscuro ladero Julián Goinhex, quienes acusaron a Rivero de adelantarse a los tiempos de campaña y, además, de apropiarse de la estética y los símbolos que identifican al partido de Javier Milei.

El juez Gustavo Villanueva, que subroga en Viedma y tiene competencia electoral, fue contundente. Ordenó que en un plazo máximo de 24 horas se eliminen de las cuentas de Instagram “@primerorionegro_oficial” y “@arielriverorn” todas las publicaciones que promocionan a Rivero como posible candidato a senador. En caso de desobedecer, advirtió que podrían intervenir penalmente e incluso pedir la colaboración de Meta para bajar el contenido.

El fallo judicial le impide a Ariel Rivero utilizar el logo de su partido que tiene la figura de un león de perfil

En la resolución también se hace foco en el uso indebido de logos, colores e imágenes asociadas al partido libertario. Aunque no se menciona puntualmente, el conflicto central está en el famoso león que Rivero usó desde el minuto uno, cuando Milei apenas era un economista mediático que se colaba en los paneles de televisión. Esa figura, ahora institucionalizada por el oficialismo libertario, se convirtió en bandera de disputa, sin importar que forma parte del logo del partido político de Rivero, que es el mapa de Río Negro, un número uno y la figura de la melena de un león de perfil.

Lo cierto es que Rivero fue el primer político en Río Negro que se subió al tren mileísta, incluso cuando muchos lo miraban de reojo. En 2023 compitió por la gobernación con ese sello, caminó pueblos enteros con carteles del león a cuestas y defendió el discurso liberal en una provincia históricamente ligada al peronismo o al oficialismo local. Además de ser el primer dirigente rionegrino en lograr una foto con los pulgares levantados con Milei. Hoy, sin embargo, lo marginan desde el mismo espacio que ayudó a instalar.

Ariel Rivero fue el primero en lograr una foto con Milei y sus pulgares levantados, fue en la campaña de 2023

Villanueva, en su fallo, citó un antecedente del año 2015 para justificar que hacer campaña fuera de tiempo sigue siendo una infracción, más allá del formato o el canal que se utilice. Y aunque admite que es difícil regular las redes sociales, dejó claro que los partidos no pueden actuar como si todo valiera.

La política libertaria, que se jacta de ser distinta, demuestra en los hechos que las internas también le pasan factura. En este caso, el que rugía fuerte con el león terminó silenciado por una orden judicial. Rivero tendrá que repensar su estrategia, sin peluca ni símbolos. Mientras que Villaverde, ya lanzada como candidata a senadora, y Goinhex mueven fichas para quedarse con el armado provincial.