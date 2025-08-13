Más control y menos excusas: el municipio podrá mover cualquier vehículo en Neuquén

Más control en el ingreso a la provincia

La Municipalidad de Neuquén anunció la instalación de un nuevo tótem de control en el Tercer Puente. Este equipo permitirá monitorear el flujo de vehículos que ingresan y salen de la provincia, fortaleciendo la seguridad y la gestión del tránsito en uno de los puntos más concurridos de la región.

El objetivo es detectar infracciones, mejorar la organización del tránsito y contribuir a la prevención de incidentes en un corredor clave.

Un camión que se lleva hasta los vehículos más grandes

Además del tótem, el municipio incorporó un nuevo camión camilla que puede remover vehículos de gran porte. Se trata de una inversión de 198 millones de pesos, destinada a agilizar el trabajo en casos de estacionamientos indebidos, doble fila, obstrucción de garages o autos abandonados.

A diferencia del camión tipo percha que estaba limitado por el peso que podía transportar, esta nueva unidad puede trasladar cualquier tipo de vehículo, incluyendo camiones y colectivos.

Advertencia a los vecinos: ahora es más rápido

Desde el área de Tránsito advirtieron que la capacidad de remoción ahora es mucho mayor. Cualquier infracción de estacionamiento puede derivar en el retiro inmediato del vehículo.

Esto se suma a los operativos de control ya vigentes, lo que implica que los conductores deberán extremar el cuidado para evitar multas y el traslado de su auto al corralón municipal.