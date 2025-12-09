Se detectaron tres focos ígneos en la zona sur del Parque Nacional Lanín, dos de los cuales fueron extinguidos y el restante detenido, pero destacaron que requiere del trabajo de una cuadrilla en tierra para extinguirlo completamente. Jorge Curiñanco, jefe de la Central Operativa Centro del parque, detalló, en diálogo con Entretiempo por AM550, que todos los incendios fueron generados por la tormenta eléctrica de las últimas horas.

En la zona de Las Taguas un rayo generó el fuego, que afectó 100m² a una altitud de 1.185 metros sobre el nivel del mar. Curiñanco resaltó que no se pudo combatir el incendio inmediatamente porque es un área compleja por la densa vegetación y la pendiente del terreno. Cinco brigadistas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias y otros tantos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén participaron del operativo, junto con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

En Villa Hermosa el área afectada fue menor debido a que el mismo personal del parque observó la columna de humo. Se quemó una superficie de 25m² de bosque de lenga y caña colihue. Los brigadistas tuvieron el apoyo de un helicóptero del Servicio Nacional y de trabajadores de una estancia, quienes aportaron un tractor y un batán de 3.000 litros.

El tercer foco, en Ruca Ñire, se declaró como "detenido" debido a que aún resta la llegada al lugar de brigadistas para extinguirlo mediante trabajo manual, pero se utilizaron un helicóptero y un avión Fire Boss del Servicio Nacional que mediante descargas de agua pudieron detener el avance de las llamas. Todavía resta definir la superficie total afectada. En la zona de Collón Curá se trabaja en un foco con una cuadrilla de cinco brigadistas del ICE Zona Centro.

