Un incendio de magnitud se registró este martes en las instalaciones de la ex Avícola, ubicadas en el Barrio Venecia de la ciudad de Plottier. En el lugar trabajan varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de Plottier y personal de la Policía de Neuquén.

El fuego se declaró en un galpón abandonado dentro del predio, lo que generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad.

Testimonios de vecinos y líneas de investigación

Vecinos de Barrio Venecia informaron que un grupo de jóvenes habría ingresado al galpón instantes antes del inicio del incendio. Algunos testimonios señalan que habrían provocado el fuego de manera intencional.

Esta versión está siendo verificada por las autoridades. Desde la Comisaría N°7 indicaron que por ahora no se descarta ninguna hipótesis.

Los Bomberos trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego avance hacia construcciones cercanas. No se reportaron heridos.

Contexto del predio

La ex Avícola es un predio en desuso que ha registrado hechos de vandalismo en los últimos años, según informaron fuentes municipales. Las autoridades locales evalúan medidas para reforzar la seguridad en la zona.