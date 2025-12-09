El viernes 12 y sábado 13 de diciembre, el autódromo Julio "Lito" Holzman de Centenario, también conocido autódromo Parque Provincia de Neuquén será sede del Máster de Picadas Edición XI, una competencia que promete convertirse en la más convocante de la historia argentina, reuniendo a los autos y pilotos más rápidos del país.

La lista de protagonistas confirmados sigue creciendo y garantiza un espectáculo sin igual. Estarán presentes figuras de primer nivel como “El Pájaro” Lucas del team Mirabelli, Martín Saluppo del team Mirabelli, Javier Di Maio con la reconocida Reyna de las Picadas, Nicolás Viturro, uno de los pilotos más veloces del país, además de Marcos Reta, Rubén Córdoba, Marcelo Ale, César Bruno, Germán Puerta, y otros referentes que llegarán desde distintos puntos de la Argentina.

A ellos se suma el Team Amores, que en esta edición dirá presente con cuatro autos en pista. También está confirmada la participación de Alejandro Aleixo, quien competirá con el auto ex Guillin, una unidad reconocida dentro del ambiente de las picadas.

La expectativa del público supera todas las previsiones. La venta de entradas anticipadas ya superó las 500 entradas, y se encuentra disponible la última tanda para quienes deseen asegurar su lugar. Las mismas pueden adquirirse a través de la aplicación Picadas o en los puntos de venta habilitados, Agencia Lotería 141 (Alcorta 317) y Centro Frenos (Chubut 655) en Neuquén, Ferromax (Mansilla 266) en Plottier, Bestia Motos (Mariano Moreno 151) en Cipolletti y RÍO (Tucumán y España) en General Roca

La actividad comenzará el viernes 12 a partir de las 19 con las pruebas y pasadas clasificatorias de motos y autos, mientras que el sábado 13 se desarrollará la jornada central, a partir de las 19 con todas las instancias finales que definirán los mejores tiempos y consagrarán a los ganadores de cada categoría.

Habrá sector gastronómico y además, distintos stanes para que la gente disfrute.