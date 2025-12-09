En instalaciones de la municipalidad de Cutral Co se presentó oficialmente el Gran Premio Coronación, la fecha final del campeonato de este año del Rally Neuquino. La competencia, que se llevará a cabo el fin de semana venidero llevará el nombre del ex piloto Daniel Batistuzzi. La conferencia de prensa fue presidida por el intendente de la ciudad, Ramón Rioseco, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín, el representante de Aprryn Sur, Sergio Basilia y quién fuera un referente del automovilismo regional en la década del 70, 80 y 90 del siglo pasado.

La actividad comenzará el día viernes 12 a las 20 con la rampa, que se ubicará frente al municipio. El rally recorrerá seis etapas.

El sábado 13, la jornada inicia con la salida del parque a las 9 y la primera etapa en el Zanjón y será a las 9.18. Los tramos incluirán dos pasadas por El Zanjón y la Vuelta del Molino. Además, se correrá en Petrolera Argentina, utilizando caminos de Plaza Huincul, en Ruta 17, en Laguna Colorada, y finalizará en La Cárcel. El domingo, el parque se abrirá a las 8 y la largada de la última etapa está programada para las 8.54.

La última fecha significará un reconocimiento Daniel Batistuzzi, un referente de la comarca que corrió tanto en TC como en Rally. El intendente Rioseco lo mencionó como un representante histórico de las décadas del 70 y 80, destacando su buen desempeño y compromiso con el deporte.

"El Ciego" Battistuzzi agradeció el homenaje, mencionando que este reconocimiento no es solo para él, sino también para su familia y la gente que siempre le brindó cariño en las carreras.