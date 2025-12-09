Continúa la búsqueda de Thiago, el niño que fue arrastrado por la corriente del río Neuquén este lunes en la zona del barrio Nueva España, cerca del loteo Sommadossi y Primera Terra, en Centenario. La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos encabeza el operativo con drones, embarcaciones y equipos en territorio, junto a personal del SIEN y Protección Civil.

Operativo coordinado para la búsqueda

El subcomisario Raúl Cabeza le comentó a Mejor Informado que siguen con los trabajos en el interior del cauce, aún sin novedades.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, participa directamente en el operativo. El trabajo incluye un equipo de drones, una embarcación y personal de Protección Civil, ampliando las capacidades de rastrillaje en el río Neuquén y las zonas ribereñas del barrio Nueva España.

Los equipos del SIEN permanecen apostados en el área para brindar asistencia sanitaria inmediata ante cualquier eventualidad. La presencia de múltiples organismos permite sostener un operativo continuo desde la tarde del lunes.

Acompañamiento a la familia

La Secretaría de Emergencias también brindó acompañamiento integral a la familia de Thiago. Se montó un puesto sanitario con agua, atención psicológica y recursos básicos para que puedan permanecer en el lugar mientras avanza la búsqueda.

La secretaria Ortiz Luna permanece junto a la familia, acompañada por los equipos de Emergencias y Gestión de Riesgos, reforzando el acompañamiento institucional en este momento crítico.

Trabajo conjunto con otros organismos

El operativo se desarrolla de forma coordinada con organismos locales, provinciales y equipos especializados en búsquedas en ríos. La Secretaría destacó que las tareas continuarán hasta agotar todas las instancias posibles.