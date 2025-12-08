El debut de los Martín Fierro de Streaming prometía celebrar el crecimiento del universo digital, pero terminó convirtiéndose en un campo de batalla. Y el nombre que quedó en el centro de la tormenta es el de Nico Occhiato, esta vez no por un éxito de Luzu TV, sino por una postura que generó malestar general, pero que impactó fuerte en Telefe, el canal que lo supo cobijar.

Todo comenzó cuando Paula Chaves, al aire de OLGA, anunció que el público podría votar dos categorías: clip del año y mejor comunidad. Explicó cómo participar y detalló los pasos del sistema pago. Esa simple comunicación desató un fuerte enojo en Nico Occhiato, quien decidió pronunciarse de inmediato desde sus redes. “Che, de nuestra parte no hay necesidad de que gasten plata en votarnos para ningún premio, el amor de la comunidad nos lo demuestran todos los días acompañándonos y eligiéndonos”, escribió, tomando distancia del mecanismo.

Hasta ahí, un desacuerdo. Pero lo que encendió la polémica fue el contraste con su propia historia televisiva: cuando conducía La Voz Argentina en Telefe, no solo celebraba el voto del público, sino que lo impulsaba activamente para proteger a los participantes o generar picos de participación. Hoy, con un premio transmitido por la competencia directa de Luzu, la postura es otra. Y en los pasillos de Telefe lo leyeron como una contradicción que no pasa desapercibida.

Mientras tanto, desde APTRA no ocultaron su fastidio. La integrante Gabriela Guerrero Marthineitz reaccionó con dureza: “No es un negocio de APTRA. Es un negocio y es entendible, pero una comunidad no se define por la plata, sino por la cantidad de likes, comentarios y repercusión en redes”, escribió en X, marcando que los votos pagos forman parte del esquema comercial del evento, no de la entidad.

Pero lo más fuerte llegó desde Intrusos. Adrián Pallares reveló lo que, según él, se comenta dentro de Telefe, canal que durante años impulsó la carrera mediática de Occhiato con El Último Pasajero y La Voz Argentina. “En Telefe creen que Nicolás Occhiato es un desagradecido”, lanzó, dejando expuesto que la relación entre el conductor y la señal está más tensa que nunca.

El enojo creció aún más porque, según trascendió, Occhiato tampoco permitió que figuras de Luzu participaran de segmentos de conducción en la ceremonia. Mientras Paula Chaves y Damián Betular preparan una gala con presencia de distintos formatos, desde Luzu la respuesta habría sido un rotundo no.

Con este escenario, los Martín Fierro de Streaming quedaron atravesados por una grieta que traspasa pantallas. Lo que podría haber sido una fiesta colectiva terminó alimentando la rivalidad entre plataformas y reavivando viejas cuentas pendientes. Y el gesto de Nico Occhiato, para algunos coherente y para otros oportunista, ya generó una reacción que promete seguir escalando.