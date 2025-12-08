La solidaridad se activó luego del incendio que días atrás destruyó la vivienda que alquilaban en las calles Chubut y Mitre de Centenario Aurelio y Susana Lillo, dos adultos mayores que quedaron prácticamente con lo puesto y fueron contenidos por vecinos y personal de la Comisaría Quinta.

El fuego afectó la casa y un pequeño depósito. Bomberos lograron evitar que la totalidad de la vivienda se prendiera fuego y se pudieron salvar medicamentos, algo de dinero y algunas pertenencias, pero se perdieron un televisor recién comprado, calzado y herramientas.

Aurelio dijo que no es la primera vez que enfrenta una pérdida de estas características: cuando vivían en Olavarría ya habían sufrido un siniestro similar. Desde el primer minuto, los vecinos de la cuadra se movilizaron: llevaron agua y comida, ofrecieron una habitación para pasar el día y el dueño del alquiler se comprometió a reubicarlos.

Colaboraciones

Aunque Desarrollo Social del municipio intervino, las familias decidieron poner en marcha de inmediato una colecta solidaria para cubrir urgencias y colaborar con la reconstrucción de la vivienda de madera. En la despensa y fiambrería “La Picadita” (Chubut y La Rioja) reciben donaciones de dinero para materiales, colchones, camas, utensilios, ropa (talles XL y 44) y calzado (mujer 35 y hombre 40). También se coordina la entrega por WhatsApp al 2995306978.

Los organizadores señalaron que lo más urgente es conseguir al menos un colchón y ropa de cama para que Aurelio y Susana puedan reacomodarse mientras avanzan las soluciones a largo plazo.