Con un movimiento turístico en alza y un nivel de reservas que ya marca tendencia para el verano, Caviahue-Copahue se prepara para una temporada fuerte. Así lo confirmó el secretario de Turismo, César Silva Croome, en una entrevista con La Segunda Mañana, por AM550, donde señaló que Copahue registra actualmente la mayor cantidad de reservas y que las consultas “son muchísimas” tanto de familias como de grupos organizados.

El funcionario repasó el impacto que tuvo para la localidad haber sido elegida en 2024 como el pueblo rural turístico más lindo del mundo, un reconocimiento que —dijo— sigue generando orgullo y atracción entre quienes visitan la región. Recordó además su propia historia personal: llegó como turista en 2001, se enamoró de las montañas nevadas, el lago azul y el entorno natural, y terminó instalándose de manera definitiva.

Silva Croome destacó también el éxito del primer encuentro gastronómico realizado el último fin de semana, que alcanzó un 70% de ocupación, con fuerte presencia de visitantes de Neuquén, Río Negro y otras localidades cordilleranas. “Arrancó a las 12 y terminó a las 22 porque la gente no dejaba de llegar; fue maravilloso”, describió.

Termas y bellos paisajes

El crecimiento del destino se refleja en la construcción de nuevas cabañas: “Solo en la entrada del pueblo hay unas 40 en obra”, detalló, y agregó que año tras año se suman más plazas y servicios.

Sobre las termas de Copahue, informó que funcionan desde el 20 de noviembre y seguirán abiertas hasta el 30 de abril, con casi todos los baños habilitados tras una apertura progresiva. Resaltó el atractivo de las “Termas bajo las estrellas”, una actividad nocturna muy demandada que continuará durante todo el verano.

Pese a un corte general de luz que afectó a varias localidades durante más de 16 horas, Silva Croome rescató el costado positivo: “El cielo estrellado que se vio anoche fue increíble; toda la Vía Láctea a pleno”.

Expectativas

Caviahue-Copahue vive un proceso sostenido de crecimiento turístico: más cabañas en construcción, fuerte demanda en Copahue, termas abiertas hasta fines de abril y actividades nocturnas que atraen a visitantes de toda la región. El verano se anticipa con una alta ocupación y un movimiento en ascenso.

Mirá la nota completa: