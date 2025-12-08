Neuquén capital se prepara para recibir, el próximo 11 de diciembre, la primera edición del Foro Nacional de Seguros de la Patagonia, un encuentro que reunirá a productores, especialistas y compañías de todo el país para analizar los desafíos del sector y proyectar el futuro de la actividad. La jornada se llevará adelante en el Centro de Convenciones del Complejo Domuyo, donde desde las 8.30 comenzarán las acreditaciones. La apertura oficial está prevista para las 9, dando inicio a un cronograma que se extenderá hasta la tarde, con exposiciones, paneles temáticos y espacios de intercambio profesional.

El Foro es organizado de manera conjunta por APAS Norpatagonia, APAS Surpatagonia y FAPASA, que acompaña esta iniciativa desde su concepción. Más de 20 compañías aseguradoras ya confirmaron su presencia con stands y representantes, lo que anticipa una convocatoria federal y diversa.

En diálogo con La Primera Mañana que se transmite por AM550, Aluminé Colombo, Presidenta de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Norpatagonia, confirmó que este jueves 11 de diciembre se realizará en Neuquén capital el primer Foro Nacional de Seguros de la Patagonia, un encuentro que reunirá a especialistas, compañías y productores de todo el país.

El evento se llevará adelante en el Centro de Convenciones del Complejo Domuyo, con acreditaciones desde las 8 y una agenda que se extenderá hasta las 17.

“Va a ser una jornada larga, con muchos temas interesantes y disertantes que vienen por primera vez a un foro de estas características en la región”, explicó Colombo.

Durante la entrevista, la titular de la asociación detalló que la grilla incluirá ejes como ventas, neuroventas, inteligencia artificial, economía local y el impacto de Vaca Muerta en la actividad aseguradora. La organización del foro es conjunta entre APAS (Asociación de Productores Asesores de Seguros) Norpatagonia y Surpatagonia, que abarca Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Uno de los puntos centrales será la problemática de la inseguridad vial. “Vamos a hablar específicamente de inseguridad vial, no de seguridad vial. Y lo haremos con Juan José Nétel, un especialista en la materia. La idea es que los productores podamos colaborar con nuestros clientes y con la sociedad para generar conciencia vial”, sostuvo.

Colombo también remarcó que, aunque el foro está dirigido especialmente a productores de seguros, también está abierto al público general. “Los temas son comprensibles para todos, no es un espacio excluyente”, aclaró. Más de 20 compañías aseguradoras participarán con stands y representantes. Algunas buscarán darse a conocer en la región y otras reforzarán su presencia en el mercado local.

Las inscripciones continúan abiertas en el sitio oficial de la asociación, y ya superan los 300 participantes. “Los costos son accesibles. Queremos que todos puedan asistir”, señaló Colombo. Además, adelantó un hecho histórico para la región: por primera vez estará presente en Neuquén el Superintendente de Seguros de la Nación, quien participará en la apertura del foro.

“Es algo que nunca había ocurrido y que aporta una mirada nacional muy necesaria”, destacó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo hizo hincapié en la importancia de fortalecer la cultura del seguro en la Argentina.

“Somos uno de los países con menos conciencia aseguradora. La gente suele tomar seguros solo cuando es obligatorio, como el del auto. Pero hay muchísimas situaciones de la vida que también deberían estar protegidas. Un seguro es un aliado, un resguardo del patrimonio”, finalizó.

