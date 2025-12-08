Alrededor de las 13.15 de este lunes feriado se registró un fuerte choque entre dos autos, en la intersección de las calles Pernisek y Río Malleo, en el barrio Zani de la ciudad de Cutral Co. El mismo obligó a trasladar preventivamente a cinco involucrados al Hospital local para chequeos médicos y asistencia.

Según indicaron, los rodados que participaron del siniestro eran un Chevrolet Agile y un Ford Fiesta. Los primeros datos informaron que el Agile circulaba por calle Pernisek en dirección este a oeste, mientras que el Fiesta lo hacía por Río Malleo. El impacto ocurrió sobre la mano de circulación este-oeste.

Como resultado cinco personas de distintas edades, incluidas una menor de edad, fueron trasladadas al Hospital de Complejidad VI para una evaluación exhaustiva, aunque presentaban heridas leves. Por precaución se priorizó su atención médica para descartar lesiones de gravedad.

En el Chevrolet Agile viajaba una mujer y una menor de edad, quienes fueron trasladadas al nosocomio. En el Ford Fiesta circulaban tres mujeres, quienes también fueron derivadas por el personal de salud. Todos se encuentran fuera de peligro.

Tras el impacto, el Chevrolet Agile terminó obre la ciclovía que va por la calle.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la mecánica del suceso. Personal policial trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro.