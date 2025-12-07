¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Semi Torneo Clausura 2025

Gimnasia y Estudiantes tienen todo listo para el clásico

Los protagonistas de la otra semifinal del Torneo Clausura 2025 cambiarían muy poco en relación al último partido. Se juega el lunes desde las 17 con arbitraje de Tello.

Por Oscar Méndez
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 20:30
Gimnasia y Estudiantes cerraron la semana previa al clásico de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura 2025 y sus técnicos, Fernando Zaniratto y Eduardo Domínguez, planean apenas una variante en relación al último partido.

El Lobo recuperó a Alejandro Piedrahita para uno de los extremos y reemplazaría a Jeremías Merlo, mientras que El Pincha vuelve a contar a Amondarain en la mitad de la cancha.

Fernando Zaniratto, el técnico de Gimnasia.

Con entradas agotadas, El Bosque se prepara para una verdadera fieste y en la capital bonaerense se ha hecho especial hincapié en el no uso de pirotecnia para recibir a los equipos. En La Bombonera se vivió algo muy particular con las serpentinas, lo que llevó a retiradas el inicio de la semifinal de domingo ante Racing.

La visita no cuenta con Guido Guido Carrillo, su referente de área está suspendido, y Domínguez probó con Lucas Alario en las prácticas, pero terminaría dándole continuidad a Facundo Farías en dupla con el colombiano Edwin Cetré.

Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes.

Ante este panorama, la formación de Gimnasia sería: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini, Piedrahita o Mero; Marcelo Torres.  

Mientras que, por el lado de Estudiantes, la formación de arranque estaría integrada por: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Amondarain o Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías.

El árbitro del clásico será Facundo Tello y por televisión podrá verse en los canales codificados de TNT Sports y Espn.

