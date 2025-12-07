Gimnasia y Estudiantes cerraron la semana previa al clásico de La Plata por las semifinales del Torneo Clausura 2025 y sus técnicos, Fernando Zaniratto y Eduardo Domínguez, planean apenas una variante en relación al último partido.

El Lobo recuperó a Alejandro Piedrahita para uno de los extremos y reemplazaría a Jeremías Merlo, mientras que El Pincha vuelve a contar a Amondarain en la mitad de la cancha.

Fernando Zaniratto, el técnico de Gimnasia.

Con entradas agotadas, El Bosque se prepara para una verdadera fieste y en la capital bonaerense se ha hecho especial hincapié en el no uso de pirotecnia para recibir a los equipos. En La Bombonera se vivió algo muy particular con las serpentinas, lo que llevó a retiradas el inicio de la semifinal de domingo ante Racing.

La visita no cuenta con Guido Guido Carrillo, su referente de área está suspendido, y Domínguez probó con Lucas Alario en las prácticas, pero terminaría dándole continuidad a Facundo Farías en dupla con el colombiano Edwin Cetré.

Eduardo Domínguez, técnico de Estudiantes.

Ante este panorama, la formación de Gimnasia sería: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini, Piedrahita o Mero; Marcelo Torres.

Mientras que, por el lado de Estudiantes, la formación de arranque estaría integrada por: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Amondarain o Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías.

El árbitro del clásico será Facundo Tello y por televisión podrá verse en los canales codificados de TNT Sports y Espn.