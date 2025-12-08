Boca quedó eliminado del torneo Clausura de la Liga Profesional tras caer como local ante Racing por 1-0 con gol de “Maravilla” Martínez. Para el Xeneize fue otro año sin ganar un título, con el agregado de quedar siempre eliminado en condición de local.

La Bombonera no fue ese escenario invencible con en temporadas históricas. En el 2025, Boca quedó eliminado tres veces como local, la más dolorosa ante Alianza Lima.

En principio de año, 25 de febrero, jugó al reclasificación para entrar a la competencia internacional, donde el equipo que comandaba Fernando Gago apenas pudo ganar ante Alianza Lima de Perú de local e igualar la serie, llegando a la tanda de penales donde quedó eliminado.

Ya en el Torneo Apertura, Independiente le dio otro duro golpe a domicilio. El 19 de mayo lo eliminó en cuartos de final por 1-0 con un golazo de Álvaro Angulo. En dicha oportunidad, el equipo lo comandaba Mariano Herrón.

La eliminación en manos de Racing el domingo, cerró una temporada que tuvo varias irregularidades y festejos efímeros. En La Bombonera jugó 22 partidos donde ganó 14, empató 5 y perdió 3. El triunfo más festejado fue el Superclásico que lo depositó en la siguiente Copa Libertadores.