Lo que debía ser una entrevista tranquila y turística terminó convertido en uno de los videos más virales del fin de semana. Rosalía estaba grabando un segmento especial para la cadena brasileña O Globo, a los pies del Cristo Redentor, cuando algo fuera de libreto la hizo perder la calma en cuestión de segundos. Un detalle mínimo, pero suficiente para desencadenar una escena tan inesperada como imposible de disimular.

En medio de la charla con la cronista, con Río de Janeiro desplegado como postal perfecta detrás de ambas, la artista española tuvo una reacción abrupta: se sobresaltó, lanzó un grito ahogado y salió corriendo fuera de plano. La periodista quedó completamente desconcertada, intentando entender qué había ocurrido mientras la producción seguía filmando sin cortar.

La explicación llegó enseguida desde los medios locales: una “barata voadora”, como se les llama en Brasil a las cucarachas voladoras, pasó demasiado cerca de Rosalía. Para los locales es un insecto común, pero temido incluso por quienes viven allí. Y según los portales brasileños, la cantante tiene un miedo particular a este tipo de bichos, motivo suficiente para justificar la huida urgente.

En las imágenes que se viralizaron después, se ve claramente el momento en el que detecta al insecto. Estaba respondiendo una pregunta con naturalidad cuando su expresión cambió por completo: sorpresa primero, pánico después. En un movimiento casi instintivo, se levantó de la silla y corrió hacia el equipo técnico, intentando ponerse a salvo de la inesperada amenaza.

La reacción generó una ola de comentarios en redes. Algunos se tentaron de risa, otros compartieron empatía absoluta —sobre todo quienes conocen de cerca el terror que provocan estos insectos en plena temporada de calor— y muchos celebraron la espontaneidad de la cantante, que dejó ver un costado vulnerable y sincero lejos del escenario.

El episodio, pese al escándalo momentáneo, no pasó a mayores. Rosalía volvió a la entrevista unos minutos después, ya recuperada del susto y con algo de humor sobre lo ocurrido. Pero la escena quedó registrada como uno de los momentos más comentados de los últimos días: una mezcla de susto real, viralidad instantánea y el recordatorio de que hasta las estrellas mundiales pueden huir despavoridas cuando un bicho decide arruinar la toma perfecta.