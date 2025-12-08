Racing superó 1-0 a Boca en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, y se metió a la final de la competencia donde se enfrentará al ganador de Gimnasia vs Estudiantes.

La levantada en el cierre de la temporada le permitía a Boca poder pelear con un título y cerrar de la mejor manera una temporada poco productiva, pero la derrota de local 0-1 ante Racing solo terminó de lapidar un 2025 donde o positivo fue la clasificación a la Copa Libertadores.

En contrapartida, Racing estivo enfocado en la Copa Libertadores donde llegó a Semifinales, y cuando se metió de lleno en el torneo local, consiguió escalar posiciones y terminar eliminado a River y Boca en la misma competencia.

Ante el resultado, llegaron las burlas de todo tipo, primero con un posteo de Racing en la redes con la frase “Sigan viendo”, y posteriormente el festejo del plantel masculino y femenino, quienes consiguieron el boleto a la final eliminando a Boca de visitante.

Posteriormente una catarata de memes, donde el cambio de Úbeda sacando a Zeballos terminó siendo el foto de ataque, y hasta River tuvo su parte.