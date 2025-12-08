¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
La Academia finalista

Mensaje picante y lluvia de memes tras el tirunfo de Racing sobre Boca

La Academia dio el golpe en La Bombonera y se metió en la final del Torneo Clausura, dejando a Boca otro año sin títulos.

Por Pablo Chagumil
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 15:09
PUBLICIDAD
Úbeda, atacado por el cambio de Zeballos

Racing superó 1-0 a Boca en La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, y se metió a la final de la competencia donde se enfrentará al ganador de Gimnasia vs Estudiantes.

La levantada en el cierre de la temporada le permitía a Boca poder pelear con un título y cerrar de la mejor manera una temporada poco productiva, pero la derrota de local 0-1 ante Racing solo terminó de lapidar un 2025 donde o positivo fue la clasificación a la Copa Libertadores.

En contrapartida, Racing estivo enfocado en la Copa Libertadores donde llegó a Semifinales, y cuando se metió de lleno en el torneo local, consiguió escalar posiciones y terminar eliminado a River y Boca en la misma competencia.

Ante el resultado, llegaron las burlas de todo tipo, primero con un posteo de Racing en la redes con la frase “Sigan viendo”, y posteriormente el festejo del plantel masculino y femenino, quienes consiguieron el boleto a la final eliminando a Boca de visitante. 

Posteriormente una catarata de memes, donde el cambio de Úbeda sacando a Zeballos terminó siendo el foto de ataque, y hasta River tuvo su parte. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD