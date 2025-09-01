¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Otro corte de luz en Neuquén: CALF trabaja para restablecer el servicio

Este lunes, una falla afectó a la zona del oeste neuquino. Es el tercer apagón reportado por la cooperativa en los últimos días.

Por Nicolás Alvarez
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 19:00
Corte de luz en el oeste. Foto de archivo.

La Cooperativa CALF informó este lunes que se registró un corte de luz en calle Godoy, entre Novella y San Martín, y sectores cercanos. La empresa explicó que se trata de una falla de emergencia y que cuadrillas trabajan en la zona.

Hasta el momento, no se informó un horario estimado para la normalización del servicio.

Antecedentes: apagones en Neuquén durante la última semana

Sábado 30 de agosto: apagón en Dr. Ramón y Leloir

El sábado por la noche, un corte de energía afectó a los sectores de Dr. Ramón y Leloir, entre Ruta 7 y Avenida Arturo Illia. La interrupción comenzó pasadas las 20 y se extendió a barrios como Bocahue, Rincón Club de Campo y la zona de la Legislatura y el Poder Judicial. El servicio comenzó a restablecerse de manera parcial una hora después.

Jueves 28 de agosto: barrios La Sirena, Villa Florencia y Limay sin luz

El jueves a la noche, una falla dejó sin electricidad a los barrios La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo, Barrio Limay y Don Bosco III. Según informó CALF, el problema se resolvió parcialmente antes de la medianoche, mientras que en La Sirena la reposición completa demoró hasta la madrugada.

Recomendaciones durante los cortes de luz

  • Evitar el uso de artefactos eléctricos de alto consumo hasta la reposición total.

  • Desconectar equipos sensibles para prevenir daños ante variaciones de tensión.

  • Mantener heladeras y freezers cerrados para conservar la cadena de frío.

