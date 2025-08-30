Apagón en Neuquén: comenzó a restablecerse el servicio

Este sábado, un corte de luz sorprendió a algunos vecinos de Neuquén en el sector de las calles Dr. Ramón y Leloir, entre Ruta 7 y Avenida Arturo Illia. La Cooperativa CALF comunicó la interrupción del servicio eléctrico y que se debe a una falla en el alimentador principal que abastece a esa zona residencial y comercial.

El problema comenzó pasadas las 20. Sin embargo una hora después, la empresa publicó en su red social X, que ya comenzó a normalizarse el servicio en la parte este del sector y que desde RP7 hasta Parque Este continúa el apagón. Las cuadrillas se encuentran trabajando para restablecer el suministro eléctrico lo antes posible. Sin embargo, aún no se precisó un horario estimado de normalización.

Treinta minutos más tarde, se sumaron los barrios Bocahue, Rincón Club de Campo, la Legislatura, Poder Judicial y zonas aledañas a los sectores con servicio normalizado.

¿Qué hacer durante el corte?