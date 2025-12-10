La preocupación volvió a instalarse entre los vecinos del club Bahía Verde, en la zona de Mari Menuco, tras confirmarse que 17 viviendas fueron violentadas en los últimos días, muchas de ellas con importantes daños en el interior. José Ariel Obrego, uno de los propietarios, relató que los delincuentes se movieron por el barrio y “revolvieron todo buscando plata”, causando destrozos incluso en casas en obra y otras ya terminadas.

En diálogo con La Mañana es de la Primera, que se emite por AM550, Obrego explicó que primero se contabilizaron 13 casas robadas, pero al recorrer nuevamente el lugar encontraron cuatro más afectadas. En la mayoría de los casos, no se llevaron elementos de valor sino objetos livianos o ropa de marca. “Lo que han hecho es daño. Entraron, rompieron todo y se fueron”, lamentó.

Los robos fueron sistemáticos

Según el vecino, los ladrones habrían ingresado cortando los alambres por un cañadón, el mismo sector por donde años atrás se registró otro robo con un modus operandi similar. “Son chicos jóvenes, no gente grande. Tienen el dato. Una chica del barrio estuvo analizando todo y nos dijo que serían del barrio San Lorenzo”, afirmó.

Intervención policial

La Policía de la Comisaría 52 llegó rápidamente al lugar y realizó peritajes, aunque los delincuentes actuaron con guantes para evitar dejar huellas. Sin embargo, uno de ellos perdió un teléfono, lo que podría aportar información clave para la investigación. Hasta el momento no hay detenidos.

La situación no se limita a Bahía Verde. En Bahía de Playas, barrio lindero, también irrumpieron en una vivienda y se robaron tres bicicletas y un televisor. Allí, una cámara de seguridad captó a cinco personas, una de ellas con el rostro descubierto.

Otra vivienda robada

Obrego acompañó a la policía en el recorrido por todas las propiedades afectadas y señaló que en la zona “hay robos permanentes”. Ante el avance delictivo, los vecinos comenzaron a instalar alarmas conectadas a paneles solares, ya que muchos sectores aún no tienen red eléctrica.

El temor crece y la comunidad espera avances concretos en la investigación para frenar la seguidilla de robos que los puso en alerta.

