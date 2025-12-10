Los equipos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego trabajaron intensamente durante las últimas 48 horas para contener 13 focos de incendio en distintos puntos de la provincia. Todos se originaron por la fuerte actividad eléctrica que viene registrándose, y que mantiene a Neuquén en alerta permanente.

En diálogo con La Mañana es de La Primera, que se emite por AM550, el director provincial de Manejo del Fuego, Adrián Barrera, detalló que los focos se distribuyeron de norte a sur, en áreas del Parque Nacional Lanín —Villahermoso, Las Taguas, Rucañire y Melquina—, Colloncura, la comunidad Linares, zonas cercanas al aeropuerto Carlos Campos, Loncopué, Guargupé y el lote 39, entre otros puntos. “En cada lugar donde descargó la tormenta, dejó un rayo”, explicó.

Barrera subrayó que los incendios provocados por descargas eléctricas en zonas de bosque son particularmente complejos, porque el rayo enciende el árbol desde adentro. Aún con lluvia, ese fuego interno no se apaga: puede permanecer activo entre 10 y 30 días, apenas visible por pequeñas fumarolas, hasta que la temperatura interna aumenta y el tronco explota, dispersando fragmentos encendidos a cientos de metros.

Para apagar estos focos, las brigadas deben realizar un trabajo minucioso: caminar horas hasta el sitio, despejar el área, derribar el árbol, trozarlo y recién entonces enfriarlo con agua, muchas veces con apoyo de helicópteros o aviones hidrantes. “Son árboles de 30 o 40 metros; si caen sin preparar el terreno, desparraman brasas y prenden todo”, alertó.

Incendios

La provincia continúa en estado de alerta porque la tormenta eléctrica sigue estacionada en la región. Tras cada descarga pueden aparecer nuevos focos durante una semana, y el aumento de temperatura y viento previsto incrementa aún más el riesgo.

Barrera señaló que cuentan con equipamiento operativo y medios aéreos disponibles, aunque insistió en la importancia de detectar los focos de inmediato para evitar escenarios como los que afectan a Río Turbio y zonas de Chubut, donde el fuego está fuera de control.

Antes de cerrar, pidió responsabilidad ciudadana: advirtió que se detectaron quemas de pasturas y fogones en zonas no habilitadas pese a la emergencia ígnea. “No es un capricho: las condiciones no permiten hacer fuego y el riesgo es enorme”, alertó.

