Un caso que sacude la confianza en la Justicia: un joven de Bariloche admitió haber disparado tres veces contra un hombre y su hermano, y semanas después haber apuñalado a otro en el tórax, dejándolo al borde de la muerte. Sin embargo, tras un juicio abreviado, no irá a la cárcel El acusado se declaró culpable por un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, pero seguirá en libertad.

La historia comienza el 17 de abril de 2025, en el barrio La Lomita. Allí, el joven Fernando Abel Ñancufil sacó un revólver calibre 38 y disparó tres veces contra dos personas. Una de las balas impactó en la pierna de la víctima, que cayó herida en plena calle.

Pero si andar violento no terminó allí. Apenas unas semanas después, el 4 de mayo de 2025, el mismo hombre protagonizó otro episodio sangriento: esta vez, con un arma blanca. La víctima recibió una puñalada en el tórax que comprometió su vida.

Los médicos que lo atendieron aseguraron que estuvo “a minutos de morir”, como quedó expuesto en la acusación de la fiscalia. El barrio volvió a estremecerse: dos ataques en menos de un mes, ambos con la misma firma.

La causa llegó al Foro de Jueces Penales 3° de Bariloche, donde se homologó un acuerdo por juicio abreviado, al que accedió la fiscalía pese a la cantidad de elementos probatorios con los que aseguro que contaba.

El acusado, por asesoramiento de su defensa, reconoció su responsabilidad previo acordar el beneficio de una pena menor. La querella sostuvo que las pruebas eran contundentes. Sin embargo, el acuerdo judicial sorprendió: no habrá cárcel.

La resolución, que se presenta como un mecanismo para agilizar procesos, terminó dejando al agresor fuera de prisión. Con pautas de conducta, pero sin quedar detenido.

Este desenlace genera un fuerte contraste. Por un lado, la Justicia celebra la rapidez del procedimiento y evita los gastos procesales de un extenso juicio oral de resultado incierto y la fiscalía eleva las estadísticas de csos resieltos. Por otro, las víctimas, pese a prestar consentimiento en muchos casos, sienten que la balanza se inclinó hacia la impunidad al ver al joven en las calles sin ir a la cárcel.