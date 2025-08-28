Gran apagón en Neuquén: se restableció el servicio en algunos barrios

Un apagón dejó sin luz a varios barrios de la ciudad de Neuquén durante la noche de este jueves. La Cooperativa CALF comunicó que La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay se encuentran sin servicio eléctrico debido a una "emergencia".

Vecinos de Don Bosco III también reportaron falta de suministro, lo que amplió el alcance del corte.

Comunicado oficial de CALF

A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), CALF informó:

"Debido a una emergencia, los sectores de La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay se encuentran sin servicio eléctrico. Las cuadrillas trabajan en la zona para normalizar el servicio a la mayor brevedad posible".

La cooperativa aseguró que continuará brindando actualizaciones a medida que se normalice la situación.

Qué se sabe sobre el origen del apagón

Durante el corte, circuló un video que muestra problemas de tensión en el tendido eléctrico sobre la calle Luis Beltrán. Las cuadrillas se encuentran trabajando en la zona para restablecer el servicio.

CALF indicó que se detectó la falla que afectaba al servicio y que ya se realizaron maniobras de reconfiguración, por lo que la luz volvió en Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay minutos antes de las 22:30.

Por su parte, en La Sirena aún no volvió y anticiparon que el tiempo de reparación demandará entre «2 a 3 horas», por lo que se restablecería en horas de la madrugada.