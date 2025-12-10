Se conocen de manera oficial los cruces de Octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur 2025, donde sobre sale el gran choque entre La Amistad vs Independiente, y Alianza ante Regina, cuatro protagonistas de sus respectivas ligas.

En la parte Patagonia norte, quedaron cuatro atractivos cotejos donde no se repiten equipos de la misma liga. Las miradas se la llevará la Amistad ante Independiente, en la llave 5. Ambos equipos quedaron líderes de sus respectivas zonas, y durante el año fueron protagonistas de sus respectivas ligas, estando en ambos caso como líderes. La serie inicia en Cipolletti luego se muda a La Chacra.

Por otro lado, también se destaca el cruce entre Alianza de Cutral Co y Atlético Regina, donde también llegan como punteros absolutos de sus respectivos grupos en la fase uno, y peleando por el título tanto en LIFUNE como en Confluencia. En casa del Albo se jugarán los primeros 90´.

Regina, uno de los lideres de la Confluencia que busca hacer un gran papel en el Regional

Para los equipos que llegan de la fase dos, serán rivales de diferente calibre. Por un lado está San Patricio del Chañar, quien deberá ir nuevamente a Bariloche, esta vez para enfrentarse a Estudiantes. El Chañar el primer escenario para la serie.

En el caso del Deportivo Roca, jugará contra el mejor segundo de la primera fase, Sportman de Choele Choel, localidad donde se jugará el primer juego.

Alianza no se verà con un neuquino hasta semifinales

Por otro lado, en la parte sur de la Patagonia, se repetirán cruces de la primera fase. Camioneros de Rio Grande se medirá con su homónimo pero de Ushuaia. Puerto San Julián de Santa Cruz ante Boxing de Rio Gallegos. Duelo de equipos de Comodoro: La CAI ante Jorge Newbery, mientras que Villalonga tendrá en frente a J.J. Moreno de Puerto Madryn.

Las series iniciarán este domingo 14, y jugarán el cotejo de vuelta el domingo 21 del corriente mes. Los 8 clasificados accederán a cuartos de final, que iniciarán el 4 de enero con la ida, y el 11 la vuelta