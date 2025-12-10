Desde que contrajeron matrimonio el 8 de enero de 2022 en una celebración multitudinaria en Exaltación de la Cruz, Stefi Roitman y Ricky Montaner sostienen una relación marcada tanto por el amor como por los ritmos intensos de sus carreras. Instalados en Estados Unidos, encontraron una dinámica propia para sobrellevar la distancia que muchas veces impone el trabajo.

Durante una visita al ciclo Antes que Nadie de Luzu TV, Stefi Roitman sorprendió al revelar la regla clave que mantiene con Ricky Montaner para evitar tensiones cuando los viajes los obligan a estar separados por semanas. Según contó, ese acuerdo es tan firme como necesario para el bienestar de ambos.

La actriz explicó que la pareja estableció un máximo de 21 días consecutivos sin verse. Este límite, aseguró, no es un capricho sino un pacto que surgió después de varias experiencias donde superar ese plazo comenzaba a generar malos entendidos, agotamiento emocional y cierto desgaste natural en la comunicación.

Frente a la consulta de Mica Vázquez, quien indagó sobre cómo manejan los tiempos de distancia, Roitman fue sincera: “Lo cronometramos. Sabemos que 21 días es lo que nuestra relación tolera sin resentir la dinámica afectiva”. Una confesión que dejó en evidencia el nivel de compromiso que ambos ponen en su matrimonio.

La actriz también habló sobre su vida cotidiana en Miami, donde encontró un entorno que, aunque multicultural, mantiene un aire familiar. “Hay mucha sangre argenta”, dijo entre risas, destacando que los domingos con asado funcionan como un cable a tierra que la mantiene conectada a sus raíces.

En ese mismo tono, Stefi Roitman describió a Ricky Montaner como un compañero presente, atento y comunicativo, pese a que sus agendas suelen implicar giras, grabaciones y viajes constantes. “Tengo la relación más preciosa del mundo”, afirmó emocionada.

Según contó, la regla de los 21 días se convirtió en una herramienta fundamental para mantener la armonía. No solo evita que la distancia afecte su vínculo, sino que también fija un horizonte concreto para reencontrarse y reordenarse como pareja.

Para ambos, este acuerdo actúa como un recordatorio de que, más allá de los compromisos profesionales, la prioridad sigue siendo el proyecto de vida que construyen juntos. Una forma de estar cerca incluso cuando los kilómetros se interponen.