La ciudad de Neuquén dio comienzo a la Navidad el pasado 8 de diciembre, con un público multitudinario que se acercó al Monumento a San Martín para ver el encendido del gran pinito. El evento de inauguración del plan "Capital Navideña" estuvo acompañado de tres coros que musicalizaron con villancicos.

El cronograma continuará con actividades como el Pesebre Viviente y la Misa Criolla. Además continúan disponibles las urnas en distintos puntos de la ciudad para que las infancias puedan dejar su dibujo navideño, participar del tradicional concurso y ganar importantes premios.

Como una de las propuestas, está presente Papá Noel en la explanada del Monumento a San Martín, todos los días de 10 a 12.30 y de 20 a 23, esperando a los niños para saludarlos y que puedan realizar sus dibujos a su lado para participar del sorteo.

Del mismo pueden participar niños y niñas de entre 3 y 12 años. Para hacerlo, deben depositar su dibujo navideño realizado a mano en cualquiera de las urnas disponibles en comisiones vecinales, la ETON, sedes municipales y centros de pediatría.

Los nenes pueden depositar sus dibujos navideños para ganar premios.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, pidió que, en la parte trasera del dibujo, se incluya nombre y un número de contacto para comunicarse en caso de resultar ganador.

El sorteo se realizará el 18 de diciembre en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Neuquén. “Tenemos importantes premios: bicicletas, tablets, juguetes”, afirmó.

Señaló que “la idea es que en los dibujos expresen lo que significa la Navidad para ellos. Todos los años nos sorprenden con sus obras de arte”.

Papá Noel también habló e invitó a los niños a acercarse en los horarios indicados para saludarlos y tomarse una foto. “Los esperamos para que traigan su dibujito y puedan participar del sorteo”, manifestó.