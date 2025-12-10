Este martes por la tarde, un vecino de Plottier pasó de la desesperación a la tranquilidad en cuestión de minutos. Después de prestar su bicicleta a un amigo, el hombre vio cómo otro sujeto conocido en la zona se la robaba. Pero, gracias a una rápida respuesta de la policía y una coordinación eficaz con el Centro de Operaciones Policiales (COP), el ladrón fue detenido poco después, paseando tranquilamente por el barrio Loteo Social II, con la bicicleta en su poder.

El incidente ocurrió alrededor de las 19, cuando el damnificado llamó a la policía desde la intersección de Rudencindo Roca y José Larralde para denunciar el robo. Según explicó, tras prestarle su bicicleta a un allegado, otro individuo se la sustrajo, y el hombre no dudó en seguirlos mientras avisaba a las autoridades.

Con los datos aportados, los efectivos de la Comisaría Séptima montaron un operativo en las inmediaciones, lo que permitió localizar al ladrón en el mencionado barrio, donde fue encontrado paseando con la bicicleta robada.

El sospechoso fue demorado y la bicicleta, una mountain bike, fue recuperada y secuestrada bajo cadena de custodia. Minutos después, el dueño del rodado realizó la denuncia formal ante la justicia, y le devolvieron la bicicleta, que recibió con conformidad. Un caso de robo resuelto en tiempo récord, gracias a la rapidez de la policía y la colaboración del vecino.