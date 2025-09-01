El colectivo que casi cae del puente dejó la ciclovía rota y Cipolletti se puso manos a la obra

La peligrosa postal que dejó el accidente

El fuerte impacto de un colectivo de larga distancia contra la baranda de la Ruta 22 dejó una imagen preocupante: un vehículo a punto de caer y un sector de banquina convertido en un riesgo para ciclistas y automovilistas.

Mientras la empresa aseguradora de Vía Bariloche intenta avanzar con los trámites, los restos de la estructura dañada seguían siendo un obstáculo para la circulación.

Vialidad mira para otro lado

Según fuentes oficiales de la Municipalidad de Cipolletti, la responsabilidad es de Vialidad Nacional, que no solo dejó obras inconclusas, sino que también muestra abandono en el mantenimiento.

La aseguradora contactó a Vialidad para resarcir el daño, pero la respuesta nunca llegó. Las empresas tercerizadas que dependen del organismo tampoco saben cómo proceder.

El municipio puso manos a la obra

Ante la demora y la falta de definiciones, el municipio decidió intervenir para garantizar algo básico: que bicicletas y autos pudieran circular sin riesgo.

Se encargaron de retirar los restos del puente dañado y ordenar la zona, mientras Nación sigue sin resolver quién debe hacerse cargo.

Una muestra de quién responde y quién no

La situación expuso, una vez más, la diferencia entre la gestión local y el abandono nacional. Cipolletti no dudó en dar una mano para resolver lo urgente, mientras Vialidad Nacional mantiene a la ciudad atrapada en un limbo burocrático.