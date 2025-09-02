Desapareció durante 14 años y ahora la Justicia lo obligó a pagar por su hija

Un fallo judicial en Neuquén puso sobre la mesa lo que tantas madres vienen reclamando hace años: la irresponsabilidad de quienes abandonan a sus hijos y se desentienden de toda obligación.

El juez ordenó que un hombre cumpla con la cuota alimentaria a favor de su hija adolescente de 14 años, y además reconoció el valor económico de los años de cuidado que la madre ejerció completamente sola.

El caso involucra a una familia de Villa Regina. El hombre no solo se negó siempre a pagar, sino que además rechazó cualquier vínculo con la adolescente, al punto de no conocerla personalmente. Durante más de una década, la mujer cargó sola con todas las responsabilidades, sin un peso ni un gesto de acompañamiento.

La abogada que representó a la madre destacó que este fallo “marca un antes y un después” y recordó que en Argentina miles de mujeres enfrentan situaciones idénticas, donde el esfuerzo cotidiano y el derecho de los hijos quedan librados al abandono.

La sentencia obliga al deudor alimentario a cumplir y deja en claro que el cuidado de los hijos tiene un valor económico que no puede seguir siendo invisibilizado. Para muchos, un fallo que genera bronca al leer la historia, pero también esperanza en que la Justicia empiece a cerrarles el paso a quienes se creen impunes.