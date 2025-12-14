La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica en Neuquén para este domingo 14 de diciembre, con el objetivo de realizar trabajos de reemplazo de un seccionador de distribución troncal, una intervención clave para el sistema eléctrico.

La interrupción del servicio fue comunicada a través de los canales oficiales de la cooperativa y contará con el acompañamiento de su asistente virtual LUMI, disponible para consultas vecinales.

Zonas afectadas por el corte de luz

El corte de energía impactará en un sector delimitado de la ciudad de Neuquén, comprendido por las siguientes calles:

Desde Hipólito Yrigoyen hasta Entre Ríos

Entre Dr. Ramón / Leloir y Avenida Argentina / Islas Malvinas

Se trata de un área urbana con actividad comercial y residencial, por lo que desde CALF solicitaron a los vecinos tomar recaudos con anticipación.

Horario del corte programado

Según el cronograma informado por la cooperativa, el corte tendrá lugar el domingo 14 de diciembre de 12 a 14.

Desde CALF aclararon que los trabajos podrían verse modificados por condiciones climáticas, y que las zonas afectadas son aproximadas.

Motivo del apagón

La interrupción del suministro responde al reemplazo de un seccionador de distribución troncal, una pieza clave del sistema eléctrico que permite mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio en la ciudad de Neuquén.

Este tipo de tareas forma parte del plan de mantenimiento preventivo y mejora de la red eléctrica.

Recomendaciones para los vecinos

Como medida preventiva, CALF recomendó:

Desenchufar electrodomésticos sensibles

Evitar el uso de equipos eléctricos durante el horario del corte

Planificar actividades que dependan del suministro eléctrico

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con LUMI, el asistente virtual de CALF, vía WhatsApp al +54 9 299 328 1127.