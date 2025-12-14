Flamengo de Río de Janeiro se metió en la final de la Copa Intercontinental 2025 al derrotar en las semifinales a Pyramids FC por 2 0 en cotejo que tuvo por escenario al estadio Áhmad bin Ali en Rayán, Qatar. y en la definición enfrentará a los franceses del PSG, que ya esperaban en esa instancia.

El equipo brasileño, que tuvo al arquero argentino Agustín Rossi entre los titulares, esta vez no necesitó su poderío ofensivo para ganar debido a que los dos tantos los convirtieron los defensores centrales.

A los 23 minutos del primer tiempo, Leo Pereira abrió el marcador con un cabezazo y a los siete del complemento, por la misma mía, Danilo fue el encargado de ponerle cifras definitivas al encuentro.

El segundo lo anoto Danilo, tal como ocurrió hace un par de días en Lima, Perú, cuando el "Mengao" derrotó a Palmeiras de San Pablo por 1 a 0 y se alzó con la Copa Libertadores de America 2025.

Flamengo, que además de ganar el torneo continental también se consagró campeón del Brasileirao, debutó en los cuartos de final con una victoria de 2 a 1 sobre Cruz Azul de México.

PSG, campeón de la Champions League, avanzó directamente a la final y el miércoles que viene enfrentará a Flamengo en un nuevo duelo entre los mejores de Europa y América, como pasaba en la vieja Intercontinental.