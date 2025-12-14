El cordobés Lucas Beltrán metió un golazo en la caída de Valencia frente a Atlético de Madrid como visitante por 2 a 1, en un partido correspondiente a la 16ª fecha de La Liga de España. El delantero gritó por primera vez con la camiseta de su equipo, pero no pudo evitar la derrota.

El tanto del argentino llegó a los 18 minutos del complemento, ocho después de su ingreso desde el banco de suplentes. Luego de recibir la pelota en la puerta del área, dejó en el camino a un rival con un gran movimiento y sacó un latigazo letal que se metió junto al palo derecho de Jan Oblak.



El conjunto de Diego Simeone se había adelantado con un grito de Koke, a los 17 del primer tiempo, y volvió a pasar al frente por medio de Antoine Girezmann, otro que entró como relevo, a los 29 del epílogo. En el Colchonero fueron titulares Nahuel Molina, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

La derrota dejó a Valencia con 15 puntos y por el momento no está en zona de descenso por diferencia de gol. En Atlético de Madrid, que además contó con Juan Musso y Thaigo Almada en el banco, el triunfo lo dejó cuarto a seis unidades de la punta aunque con un compromiso más que Barcelona.