¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 13 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Liga Española

El golazo de Beltrán no pudo evitar la caída de Valencia frente a Atlético de Madrid

El delantero argentino entró desde el banco y marcó, pero su equipo cayó como visitante por 2 a 1 contra el Colchonero. Es el primer grito del ex- River Plate y Colón de Santa Fe en el club, jugado la Liga Española. 

Por Hugo Alejandro Amaolo
Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 21:35
PUBLICIDAD
El cordobés Beltrán anotó su primer gol de la Liga Española, no alcanzó para dar vuelta la historia ante el Atlético Madrid de los argentinos

El cordobés Lucas Beltrán metió un golazo en la caída de Valencia frente a Atlético de Madrid como visitante por 2 a 1, en un partido correspondiente a la 16ª fecha de La Liga de España. El delantero gritó por primera vez con la camiseta de su equipo, pero no pudo evitar la derrota.

El tanto del argentino llegó a los 18 minutos del complemento, ocho después de su ingreso desde el banco de suplentes. Luego de recibir la pelota en la puerta del área, dejó en el camino a un rival con un gran movimiento y sacó un latigazo letal que se metió junto al palo derecho de Jan Oblak.


El conjunto de Diego Simeone se había adelantado con un grito de Koke, a los 17 del primer tiempo, y volvió a pasar al frente por medio de Antoine Girezmann, otro que entró como relevo, a los 29 del epílogo. En el Colchonero fueron titulares Nahuel MolinaNicolás GonzálezGiuliano Simeone y Julián Álvarez.

La derrota dejó a Valencia con 15 puntos y por el momento no está en zona de descenso por diferencia de gol. En Atlético de Madrid, que además contó con Juan Musso y Thaigo Almada en el banco, el triunfo lo dejó cuarto a seis unidades de la punta aunque con un compromiso más que Barcelona.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD