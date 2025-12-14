En medio del escándalo que envuelve a los máximos dirigentes futbolísticos del país, con denuncias y sospechas de lavado de dinero, la Dirección General Impositiva presentó este viernes una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que dirige Claudio "Chiqui" Tapia por apropiación indebida de tributos y retención de aportes previsionales por más de 7 mil millones de pesos.

Así lo señaló un informe de la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Vanina Vidal, que fue presentado por la DGI ante el fuero penal económico, en base a los reportes donde detectaron irregularidades en los meses de agosto y septiembre pasados.

Además, en el reporte, se detectó la retención indebida de aportes previsionales en la AFA desde diciembre de 2024. El escrito enviado a la justicia también aclaró que "la información brindada es la que surge de los sistemas del Organismo sin perjuicio de la información que pudiera obrar en los registros de la Inspección General de Justicia".

La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico 5, a cargo del juez Diego Amarante, por parte de la DGI que dirige Andrés Vázquez. Las penas previstas para los delitos denunciados van de los dos a los seis años de prisión.

En la denuncia, el organismo del Gobierno remarcó que la AFA "conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones".

Y, al definir la autoría de los responsables de esos delitos especiales previstos en el Régimen Penal Tributario señala como directivo a cargo de la entidad a Claudio Fabián Tapia. Un párrafo llamativo del mismo texto alude a que con anterioridad la AFA no registraba antecedentes en el sistema de controles de la DGI.

En su pedido de justicia, la DGI reclamó que se actúe contra "los autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos" que pide investigar por "haber retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social y no haberlos depositado luego de operado el plazo de treinta (30) días corridos del vencimiento".

Al presentarse como perjudicada por este accionar la Dirección General Impositiva alertó sobre la comisión de los delitos previstos y reprimidos por los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430.

Y cuantificó que por la retención de tributos entre agosto y septiembre de este año y de aportes previsionales de diciembre de 2024 a septiembre último el estado no pudo percibir un total de 7.593.903.512,23 pesos.

Tras señalar que para llegar a esta denuncia se habían reunido "los extremos fácticos que permiten evidenciar la existencia de las conductas" delictivas, la denunciante remarcó que el momento de afectación se produce "al vencimiento del día treinta corrido luego de expirado el plazo legal para efectuar el depósito" correspondiente a los períodos analizados.

En ese punto, resaltó que alguien en la AFA habría utilizado esos dineros que no le eran propios. Y, citando jurisprudencia, advirtió que "no sólo importa la falta de depósito sino también la dilación en el depósito, ya que ello implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio".

Estos importes retenidos "no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad", añadió.

La denuncia de la DGI llegó como corolario en una semana donde Tapia fue objeto de distintas investigaciones judiciales que analizan si tiene supuestos testaferros que administran una fortuna varias veces millonarias y si ese patrimonio fue obtenido con alguna forma de lavado de dinero.