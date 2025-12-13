Alrededor de las 17:30 partió la camioneta que traslada a Juan Sebastián Verón desde San Miguel de Tucumán a Santiago del Estero, sede de la final por el Torneo Clausura 2025 que comienza a las 21 entre Estudiantes de La Plata y Racing en el estadio Único Madre de Ciudades.

Más de media hora antes del pitazo inicial del juez Nicolás Ramírez, el ídolo y máximo directivo del Pincha se ubicó en la platea baja destinada a los hinchas de Estudiantes que rápidamente lo identificaron y le pidieron de todo: fotos, autógrafos y el intercambio de palabras.

Como un hincha más, luciendo la casaca alternativa del club, se prendió en más de una canción y por el momento no quitó la gorra de su cabeza ni las gafas de sol. Si la intención de la sanción era quitarle protagonidmo, no se ha conseguido.

El Tribunal de Disciplina de la AFA fue quien tomó la medida contra el ex jugador, luego de haber ordenado a sus futbolistas dar la espalda en el pasillo a Rosario Central en el comienzo de los playoffs. El ex mediocampista había anticipado que seguiría al club de sus amores de la popular, y cumple en compañía de su esposa y amigos.

A través de las redes sociales, Valentina Martin, la pareja de la Brujita, dejó ver la imagen del directivo y ex integrante de la Selección Argentina, celular en mano, agitando las manos, bien de cancha y con el semblante de hincha que prometió en la previa cuando emprendieron el viaje desde San Miguel de Tucumán a Santiago del Estero.

No había hotel

La delegación de amigos de Verón se hospedó desde el viernes en la capital de Tucumán, distante a 150 kilómetros de Santiago. Es que en la otra capital del Norte Argentino no hay plazas hoteleras disponibles debido a la coincidencia de la final de fútbol con la fecha de la Pro League de hockey sobre césped.

Más allá de la aventura por volver a la popular, Verón estuvo atento también al choque de los micros con hinchas platenses que se registró por la mañana, afortunadamente sólo con tres heridos leves.

Según los datos oficiales, serán alrededor de 15 mil los simpatizantes del León que acompañarán al equipo que dirige Eduardo Domínguez, en el que vuelve el delantero Guido Carrillo tras una suspensión de 4 fechas.