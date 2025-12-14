La Justicia porteña imputó a una mujer acusada de falsificar carnets del club Atlético River Plate y venderlos a través de una página de Facebook, tras una investigación iniciada por la Fiscalía PCyF 8, a cargo de Maximiliano Vence. El caso se abrió luego de una denuncia derivada de tareas de ciberpatrullaje, que permitió detectar la maniobra e identificar a la responsable y su domicilio.

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad confirmó que la mujer ofrecía credenciales apócrifas que podían superar los primeros controles de acceso en los partidos disputados en el estadio Monumental, donde se verifica la coincidencia entre DNI y carnet.

La pesquisa contó con el aporte de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad. Con la autorización judicial correspondiente, se allanó una vivienda ubicada en la localidad de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, donde los agentes secuestraron carnets en blanco, impresiones con el logo del club, impresoras y distintos dispositivos electrónicos utilizados para la falsificación.

La mujer fue imputada por falsificación de documento privado y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.