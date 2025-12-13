El Distrito 2 se transformó en una de las expresiones más visibles del rumbo que tomó Neuquén en los últimos años. Ubicado en la zona alta de la ciudad, el sector pasó de ser un área en desarrollo a consolidarse como un barrio con servicios completos, infraestructura vial estratégica y un Polo Científico Tecnológico en expansión.

La planificación integral impulsada por la gestión municipal articula vivienda, conectividad, educación, ciencia y espacio público, con obras financiadas íntegramente con fondos propios del municipio.

El Polo Científico Tecnológico, eje del Distrito 2

El Polo Científico Tecnológico de Neuquén es el núcleo del proceso de transformación del Distrito 2. El complejo cuenta actualmente con dos edificios en funcionamiento y la proyección inmediata de un tercero, cuya licitación fue anunciada el 12 de septiembre, durante el aniversario de la ciudad.

El último módulo construido demandó una inversión de 10 mil millones de pesos, financiados por el municipio, y suma 2.800 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en cuatro plantas. El edificio se integra al conjunto mediante un puente y fue acompañado por obras complementarias de apertura de calles, redes de agua, cloacas, nexos eléctricos y conexiones viales.

Formación y economía del conocimiento

En el Polo funcionará el Instituto Vaca Muerta, impulsado por YPF junto a otras operadoras del sector hidrocarburífero, orientado a la formación de técnicos, ingenieros y operarios vinculados a la industria energética.

Con esta infraestructura, el Distrito 2 se posiciona como un nodo regional de innovación, articulado con universidades y centros de investigación, y orientado a fortalecer la economía del conocimiento y el empleo calificado en Neuquén capital.

Durante el anuncio del nuevo edificio, el intendente Mariano Gaido destacó que el espacio estará destinado a empresas tecnológicas locales y remarcó que la ciudad avanza con un plan equilibrado de obras en todos los barrios.

Pavimento, conectividad y nuevas avenidas

La transformación del Distrito 2 se completa con un amplio plan de pavimentación enmarcado en el Plan Orgullo Neuquino. Actualmente se ejecutan 70 nuevas cuadras en el entorno del Polo Científico Tecnológico y del Parque Lineal Las Bardas.

En el interior del barrio ya se finalizaron 20 de las 50 cuadras previstas, mientras que la avenida Las Bardas presenta un avance cercano al 70%. Según explicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, el plan combina pavimentación barrial y obras troncales de conectividad.

Avenida Las Bardas y miradores

La avenida Las Bardas es una nueva troncal urbana de 1.500 metros, con doble carril por mano, boulevard central y sectores de estacionamiento. Recorre el borde de la meseta y conecta el Polo Tecnológico con el barrio Patagonia y una serie de siete miradores naturales.

La obra demanda una inversión de 2.000 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días, e incluye pavimento, cordones cuneta, badenes, curvas y desagües en el tramo comprendido entre las calles Los Ligustros, Lago Huechulafquen y la vinculación con la avenida Raúl Soldi.

Parque Lineal Las Bardas y espacio público

Las obras viales se integran al Parque Lineal Regional Las Bardas, una intervención que abarca el borde de la meseta hasta la línea de urbanización de los Distritos 2, 6 y 7, en el marco del Desarrollo Urbano de la Meseta aprobado por la Ordenanza 12.914.

La primera etapa se ejecutó en el Distrito 2 y puso en valor el entorno natural de las bardas, articulando paisaje, infraestructura y nuevas arterias como las avenidas Raúl Soldi, Huilén y Los Paraísos.

Nicola subrayó que el barrio fue uno de los primeros desarrollados en la zona alta con todos los servicios: cloacas, gas, energía eléctrica, iluminación LED y, ahora, pavimento en todas sus calles.

Un distrito que sintetiza el rumbo de la ciudad

El Distrito 2 concentra hoy un modelo de crecimiento urbano basado en planificación, inversión sostenida y recursos municipales. El avance del asfalto, la consolidación de avenidas estratégicas, el parque lineal y la expansión del Polo Científico Tecnológico configuran un sector que dejó de ser solo un barrio para convertirse en un símbolo del desarrollo de Neuquén.