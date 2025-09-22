Ruta 22: un choque entre Allen y Oro complicó el tránsito

Un nuevo siniestro vial generó complicaciones en la Ruta Nacional 22 durante la tarde de este lunes. El hecho ocurrió cerca de las 18.20, a la altura del kilómetro 1204, entre Allen y Fernández Oro.

Un Volkswagen Gol Trend y una Mercedes Benz Sprinter, de la empresa Beto del Sur, circulaban en el mismo sentido por la mano sur de la calzada cuando se produjo el choque.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del Gol intentó una maniobra de sobrepaso y terminó impactando contra la camioneta. El auto sufrió daños en la parte delantera y trasera, y quedó detenido en sentido contrario al que circulaba.

La circulación se demoró en la mano oeste - este.

La colisión redujo la calzada a un solo carril durante varios minutos, lo que provocó demoras en el tránsito en un horario de alta circulación. Finalmente, los vehículos fueron retirados y el paso de los vehículos se normalizó.

Pese a la magnitud del accidente, no se registraron heridos, solo daños materiales.