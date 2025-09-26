Lluvias, nieve y viento: cómo estará el tiempo en tu ciudad este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén el sábado 27 de septiembre. La jornada estará marcada por condiciones variables según la región: desde lluvias y nevadas en la cordillera hasta temperaturas templadas con ráfagas intensas en el centro y norte neuquino.

Neuquén Capital y alrededores

En la capital provincial se espera un inicio de jornada con cielo mayormente nublado y 9 grados durante la madrugada. Por la mañana las condiciones mejorarán con algo de sol y una máxima de 19 grados. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nublado, con temperaturas de 17 y 14 grados respectivamente. Los vientos del sudoeste y oeste oscilarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 69 km/h hacia la noche.

Zapala: amplitud térmica y vientos intensos

Zapala tendrá un sábado con cielo parcialmente nublado y variaciones térmicas importantes: 5 grados en la madrugada y una máxima de 19 grados en la mañana. Por la tarde la temperatura descenderá a 17 grados, mientras que hacia la noche se ubicarán en 13 grados. Los vientos del sudoeste soplarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que llegarán a 69 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

El clima en la zona cordillerana será inestable. En San Martín de los Andes se esperan lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana, con temperaturas en torno a los 5 grados. Por la tarde y la noche continuarán las precipitaciones aisladas, con registros de 9 y 4 grados. El viento del sudoeste se mantendrá entre 13 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

Chos Malal: nubosidad variable

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado el resto del día. La temperatura se ubicará en 5 grados durante la madrugada y alcanzará los 14 grados hacia la noche. Los vientos del sudoeste oscilarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían superar los 69 km/h.