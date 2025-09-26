¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Lluvias, nieve y viento: cómo estará el tiempo en tu ciudad este sábado

El SMN anticipó un sábado con contrastes en la provincia de Neuquén.

Por Redacción

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 22:45
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén el sábado 27 de septiembre. La jornada estará marcada por condiciones variables según la región: desde lluvias y nevadas en la cordillera hasta temperaturas templadas con ráfagas intensas en el centro y norte neuquino.

Neuquén Capital y alrededores

En la capital provincial se espera un inicio de jornada con cielo mayormente nublado y 9 grados durante la madrugada. Por la mañana las condiciones mejorarán con algo de sol y una máxima de 19 grados. Durante la tarde y la noche se mantendrá el cielo algo nublado, con temperaturas de 17 y 14 grados respectivamente. Los vientos del sudoeste y oeste oscilarán entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 69 km/h hacia la noche.

Zapala: amplitud térmica y vientos intensos

Zapala tendrá un sábado con cielo parcialmente nublado y variaciones térmicas importantes: 5 grados en la madrugada y una máxima de 19 grados en la mañana. Por la tarde la temperatura descenderá a 17 grados, mientras que hacia la noche se ubicarán en 13 grados. Los vientos del sudoeste soplarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que llegarán a 69 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

El clima en la zona cordillerana será inestable. En San Martín de los Andes se esperan lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana, con temperaturas en torno a los 5 grados. Por la tarde y la noche continuarán las precipitaciones aisladas, con registros de 9 y 4 grados. El viento del sudoeste se mantendrá entre 13 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían superar los 59 km/h.

Chos Malal: nubosidad variable

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado el resto del día. La temperatura se ubicará en 5 grados durante la madrugada y alcanzará los 14 grados hacia la noche. Los vientos del sudoeste oscilarán entre 13 y 31 km/h, con ráfagas que podrían superar los 69 km/h.

