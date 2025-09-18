Pronóstico en Neuquén para el viernes: qué esperar en tu ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén correspondiente al viernes 19 de septiembre. La jornada presentará condiciones variables según cada localidad, con presencia de lluvias, chaparrones y ráfagas de viento en distintas zonas.

Neuquén Capital: nublado y chaparrones por la noche

En la capital provincial, el viernes comenzará mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 11 grados en la madrugada y 8 en la mañana. Hacia la tarde, se prevén 19 grados con cielo cubierto, mientras que por la noche llegarán los chaparrones, con 15 grados y vientos del este de 23 a 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Zapala: lluvias durante toda la jornada

En Zapala, la madrugada se presentará mayormente nublada, con 9 grados y vientos del sudoeste. Desde la mañana se registrarán lluvias, con 6 grados y vientos del noroeste. La tarde continuará con precipitaciones y una máxima cercana a los 16 grados. Durante la noche se mantendrán las lluvias, con 8 grados y ráfagas de hasta 50 km/h.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas matinales

En la localidad cordillerana de San Martín de los Andes, el pronóstico indica una madrugada mayormente nublada con 6 grados. Durante la mañana podrían presentarse lluvias y nevadas, con temperaturas similares. Por la tarde se esperan lluvias y una máxima de 12 grados. Hacia la noche, las precipitaciones se intensificarán con lluvias fuertes, 7 grados y vientos del sudoeste.

Chos Malal: lloviznas y ráfagas intensas

En el norte de la provincia, Chos Malal tendrá una madrugada mayormente nublada con 9 grados. La mañana continuará con cielo cubierto y 7 grados, mientras que por la tarde llegarán las lloviznas con una máxima cercana a los 17 grados. El viento del este podría alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h. Por la noche, se prevén chaparrones y 11 grados.