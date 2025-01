Concejal peronista de Roca presenció la asunción de Maduro en Venezuela: “No vi una dictadura”

“En Venezuela no vi una dictadura, es un gobierno justo y humano”, expresó el concejal de Roca, Juan Mercado, que participó de la asunción de Nicolás Maduro.

Su apoyo y viaje a ese país generó polémica en la región, ya que el gobierno de Maduro tiene muchas denuncias por violar los derechos humanos. Incluso hay una acusación desde el gobierno de Javier Milei por la detención de un gendarme.

“Mi partida a Venezuela fue por la invitación del Partido Comunista, soy dirigente del partido comunista en Roca, más allá de acompañar a la intendente María Emilia Soria y al peronismo con el cual somos partes de un frente”, explicó.

Mercado dijo que tienen una estrecha relación con el dirigente de la revolución bolivariana en Venezuela.

Maduro asumió un tercer mandato y la oposición denunció un “golpe de Estado”

“El viaje me lo pagué yo porque para eso trabajo. Tengo el derecho de ir a donde quiera. Muchos de los dirigentes que me critican no se sabe donde trabajan”, expresó.

El dirigente de Roca dijo que su currículum es muy conocido en la ciudad. “Soy peluquero y sigo trabajando en mi peluquería de 7 a 9. Después me voy al Concejo. Vuelvo a las 13 si no hay reuniones y tengo clientes esperándome hasta las 16. Además, fui 28 años bombero voluntarios. Siempre estoy escuchado y respondiendo a los vecinos”, señaló.

“Los que me critican ha sido dirigentes de la época más oscura que ha vivido Roca y algunos son punteros ahora de la provincia”, dijo.



La detención del gendarme y el gobierno de Maduro

Para Mercado, el secuestro del gendarme “es raro porque está casado en Argentina y tiene una novia en Venezuela que estaba participando con grupos fascistas para cometer acciones contra la asunción de Maduro”.

El concejal contó que estuvo cerca del presidente de Venezuela y que se dieron la mano. “Había mucha seguridad, porque se hablaba de atentado”, señaló.

El referente roquense dijo que hay alegría en el pueblo venezolano que "está superando la democracia representativa para llegar a democracia participativa".

“Están trabajando en un proyecto que contempla todos los sectores, en especial los más desprotegidos. Por asunción de Maduro hubo festivales en todo el país, caminamos por las calles sin ningún problema”, expresó.

También cuestionó que se califique al gobierno como una dictadura. “En Venezuela no vi una dictadura, la única que conozco fue la que gobernó Argentina”, sostuvo.

“En Venezuela pagar los servicios públicos cuesta 3 dólares, para la luz, el gas y el agua. Además, tiene salud gratis, educación y medicamentos subsidiados por el gobierno, es lo más justo y humano. Acá en argentina estamos viviendo lo contrario”, criticó.

La entrevista completa: