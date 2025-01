Qué dijo el intendente de Mariano Moreno por la cancha que se pagó y no se hizo

Las auditorías sobre las gestiones del anterior gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez continúan generando material para investigar los gastos y erogaciones millonarias, en contraste con las obras que, en muchos casos, no se ejecutaron. Tal es el caso de una de las insignias de la gestión pasada, las canchas sintéticas, por las que se pagaban cifras siderales, pero que, al menos en un puñado de municipios, no hubo siquiera inicio de obra. El intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, dialogó en el noticiero central de 24/7 y contó sobre una cancha en un predio municipal que nunca se hizo.

Según la información que brindó el jefe comunal, en junio de 2022 se inició el expediente formal que dio origen a una de las 28 canchas que están bajo la lupa del Tribunal de Cuentas y que podrían dar cause a una denuncia penal. En las ciudades de Zapala, Mariano Moreno y Caviahue, no hubo obras, provisión de materiales ni de césped sintético.

"En esta provincia no vamos a tolerar ningún acto de corrupción"

Desde la dirección de Auditoría y Fiscalización de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) realizaron un informe que pidió la actual titular, Tanya Bertoldi, sobre el "paquete estructural", que implica los movimientos de suelo, cercos, y por la "provisión de césped sintético". La revisión es sobre 28 canchas que se previa terminar, durante el ejercicio de 2023.

Acorde a la escueta información que pudo acceder Huillipan, ya que se trató de proyectos provinciales y el municipio no tuvo en sus manos el expediente, en Mariano Moreno se iniciaron los trámites administrativos en 2022, por lo que también hubo reuniones por los requerimientos materiales, nomenclaturas catastrales, entre otras cuestiones necesarias para el avance de la obra. El espacio recreativo y deportivo se construiría en 2023.

Lo únicos movimientos que hubo fueron las maquinas de "una empresa que decía ser la adjudicataria de la obra", según dijo el mandatario municipal, que se estacionaron y acopiaron material en el predio que designó la comuna. Estuvieron en el lugar desde mayo a diciembre de 2023 y, poco antes de la salida de la gestión Gutiérrez, se fueron sin aviso ni avance alguno.

Las empresas adjudicatarias habrían sido Salum, cuyo contratista es Eduardo Salum y habría recibido un anticipo de $13.093.303, sin avance alguno de los trabajos, y $19.137.300 pesos fueron para Tempograss SAS por la provisión de césped. De un relevamiento in situ se encontró un cerco perimetral que no cumplía con las exigencias del pliego, la “ausencia total” de césped y también de los arcos.

Por versiones del titular de la empresa, se hizo el pago pero no hubo certificados de inicio de obra. El drama era que no podía iniciar la obra, no se sabe bien por qué, pero en la documentación nunca se dio inicio a la obra", detalló el intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan