Buteler denunció a unos crianceros por cerrar un camino al río en la Isla Jordán

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, presentó una denuncia penal contra una familia de crianceros que viven en una zona de la Isla Jordán, denominado Puesto Retamal. Según el jefe comunal, se trata de una apropiación del espacio público, en un sector donde el Municipio tiene planificado un paseo costero. Hace un mes, las aguas del río Negro volvieron a estar habilitadas como "aptas" para que funcione el balneario, por lo que recobró interés.

Según Buteler, esta parte del predio rural de la Isla Jordán es "una de las más lindas", y en la misma existe "un camino público que está trazado". Allí pasaría el paseo costero que está entre los proyectos del político de Juntos Somos Río Negro y su gabinete.

No obstante, cuando comenzaron las recorridas por el lugar, por la necesidad de generar una licitación y así, avanzar con las obras, se encontraron con una tranquera con candado.

"Esta situación no solo afecta el acceso libre y legítimo a espacios públicos, sino que también representa una violación a los derechos de todos los ciudadanos que utilizan este lugar para el esparcimiento y el contacto con la naturaleza", denunció el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler

El intendente rechazó las "acciones ilegales" y reiteró el "compromiso de trabajar para garantizar que la Isla Jordán siga siendo un espacio público, seguro y accesible para todos".

En diálogos radiales, el intendente reclamó que "personas que viven por ahí" le colocaron un candado, hace algunos años al camino mencionado. "Después veremos quienes son y porqué lo hicieron, pero si tenemos que tener claro que es un camino público que siempre estuvo abierto y ahora nos encontramos que está cerrado", reiteró. "Es un camino público que siempre estuvo abierto y ahora nos encontramos que está cerrado".

"Si el estado no se apropia del espacio público, se apropia la irregularidad, la delincuencia, lo vimos con los aguantaderos, lo vimos con las plazas que no están hechas, lo vemos con los terrenos baldíos. Donde el Estado no interviene, siempre aparece alguien más vivo que nosotros", dijo Buteler.