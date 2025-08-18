La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva debido a la posible presencia de gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio, generando preocupación sobre la seguridad alimentaria.

Según un comunicado oficial, la entidad informó que se detectaron a simple vista lo que podrían ser gusanos, que al ser analizados bajo microscopio corresponderían a microstomum sp., un tipo de gusano plano según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH).

El producto en cuestión fue distribuido en escuelas del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires. Se trata del tomate triturado libre de gluten marca Marolio, con un peso neto de 500 gramos, lote L25114 con vencimiento en abril de 2027, elaborado por MAROLIO SA en Mendoza.

Recomendaciones que hizo la ANMAT

La ANMAT recomendó a quienes tengan unidades de este lote que se abstengan de consumirlas y se comuniquen con las autoridades sanitarias locales. Asimismo, instó a los comercios a suspender la venta y contactar a sus proveedores para facilitar la trazabilidad y evitar riesgos sanitarios.

El Instituto Nacional de Alimentos informó que notificó a las autoridades sanitarias de Mendoza y Buenos Aires para coordinar investigaciones y acciones conjuntas sobre este incidente.

Por otra parte, la ANMAT prohibió la venta, fraccionamiento y comercialización en todo el país del suplemento dietario “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize”, de la marca Wondercow, en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, conforme a la Disposición 5719/2025.

El organismo indicó que no existen registros oficiales del producto en Argentina, lo que implica la ausencia de controles regulatorios. Además, señaló: “Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República Argentina”.

El suplemento, presentado en envases de 120 gramos, se promocionaba en plataformas de venta online dirigidas al público argentino. La intervención de la ANMAT surgió tras la consulta de un particular sobre el registro y la legalidad del producto.

La entidad notificó el caso en el Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA) y solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización evaluar las medidas correspondientes para detener la comercialización digital del suplemento. La disposición fue firmada por la titular del organismo, Nelida Agustina Bisio, y comunicada a las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, dos semanas atrás, la ANMAT prohibió la comercialización del suplemento dietario “DOPA MUCUNA, NOW Brain Support” por incumplimientos similares, tras una denuncia por venta irregular tanto en tiendas físicas como online.